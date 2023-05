8 fitas de LED inteligentes (ou não) para melhorar a iluminação

Fitas LED são uma boa opção para decorar a sala de estar, quartos ou até para deixar seu setup mais estiloso. Empresas como Philips , Positivo , Elgin , Gaya, Avant, Nova Digital, AGL e Ekaza disponibilizam modelos com até cinco metros de comprimento e múltiplas possibilidades de ajuste e conexão por preços a partir de R$ 78 , como é o caso da Fita Super Brilho 2835 Gaya, que apresenta potência de 12 W. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já a Positivo Smart Fita LED Wi-Fi promete padrão de cores RGB, uma potência de 3 W, comprimento de 3 metros e pode ser controlada remotamente por assistentes virtuais por valores que partem de R$ 259. Outra alternativa é a LED Inteligente, da Elgin, uma fita smart que pode ser facilmente controlado pelo aplicativo no celular ou por assistentes virtuais por cerca de R$ 279. Confira oito fitas de LED para comprar no Brasil.

A Fita LED, da Gaya, pode ser uma opção para iluminar e decorar seu ambiente. Ela possui luz neutra com temperatura de 4000K, tensão elétrica de 12V e 12W de potência. O modelo de cinco metros possui 120 LEDs por metro, sendo 1000 lúmens, sendo capaz de trazer um super brilho ao seu ambiente.

Além disso, a fita tem vida útil de até 20.000 horas. O modelo ainda conta com sistema de cola dupla face, para melhor adesão ao local de instalação. No entanto, ela é recomendada para áreas internas e secas. Avaliada com 5 de 5 estrelas, ela pode ser adquirida por R$ 78.

2. Smart Fita LED Ekaza - a partir de R$ 97

A Smart Fit, da Ekaza, é uma fita LED com comprimento total de cinco metros, ideal para decorar ambientes como quarto e sala de estar. O equipamento fornece um controle no cabo que permite o ajuste da temperatura da iluminação, brilho e administração de cores dentro do padrão RGB. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 97.

Com uma potência de 24 W, a fita apresenta acabamento branco. O esquema de luzes pode ser controlado remotamente via aplicativo no celular. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade do controle remoto via aplicativo e a instalação simplificada. Porém, criticam que a vida útil do eletrônico é muito curta.

3. Fita LED Avant - a partir de R$ 115

A Fita LED, da Avant, é indicada para iluminação indireta ou decorativa de ambientes internos como rodapé de armários, corrimão, escadas e outros por ser um modelo interno. Ela possui uma potência de 8 W, sendo 60 LEDs por metro. A temperatura de cor pode ir de 3000K a 6500K RGB.

Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, a fita recebeu uma aprovação de pelo nível de luminosidade e destacam que é possível conectá-lo por meio de um interruptor. Ele pode ser adquirido na Amazon por R$ 115.

4. Fita LED Inteligente Nova Digital - a partir de R$ 132

A Fita LED Inteligente, da Nova Digital, é um modelo smart que pode controlada pelo aplicativo no celular ou por assistentes virtuais, como Alexa e Google Home. O eletrônico oferta uma potência de 12,4 W que se estende por um fio de até cinco metros. Ela é uma fita bivolt, o que pode conquistar a maior parte dos públicos. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 132.

A estrutura flexível facilita a instalação. Além disso, o consumidor pode controlar funções como intensidade de brilho e até a temperatura das luzes, através do aplicativo, controle remoto ou pela assistente virtual. O produto é avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon. Os compradores destacaram a qualidade da corda de LED e a fácil instalação. No entanto, pontuam que o seu aplicativo apresenta falhas.

5. Fita LED Wi-Fi AGL - a partir de R$ 162

A Fita LED Wi-Fi de 3 metros, da AGL, conta com 90 LEDs com potência de 7,2 W por metro e possui mais de 16 milhões de cores disponíveis em sua fita. O acessório é compatível com Alexa, permitindo que o usuário controle as luzes via comando de voz ou através do aplicativo AGL Home, desenvolvido pela própria marca.

É possível criar um plano de timer para on/off automaticamente. Além disso, o modelo é dimerizável, permitindo que o comprador controle a intensidade e luminosidade da fonte, criando um ambiente mais confortável. A fita da AGL é bivolt e possui marcação de corte. Na Amazon, ela pode ser adquirida por R$ 162. Avaliada em 4,5 de 5 estrelas, os últimos compradores listaram que ela só funciona quando conectada a fonte de alimentação, precisando ter uma tomada próxima.

6. Fita de LED Govee RGBIC - a partir de R$ 244

A Fita Led RGBIC, da Goove, pode ser uma escolha interessante para quem é fã de música. Ela permite escolher um tom de luz com uma mudança de temperatura e mais de 16 milhões de cores para uma escolha mais completa. Além disto, ela permite a possibilidade de controlar outras fitas ou equipamentos da marca ao mesmo tempo, na mesma aplicação, através do aplicativo Govee Home.

O modelo também conta com acesso a 11 modos de música, 64 cenas predefinidas e possibilidade de criar o seu próprio modo de personalização. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores pontuaram que ela não é compatível com a Alexa. Ela pode ser adquirida por cerca de R$ 244.

7. Smart Fita LED Wi-Fi Positivo - a partir de R$ 259

A Smart Fita LED Wi-Fi, da Positivo, promete uma instalação descomplicada e um padrão de cor RGB para auxiliar na decoração da casa. Com uma potência total de 3 W, o periférico detém três metros de comprimento, 16 milhões de cores, e uma fita autocolante para facilitar na utilização. O produto é visto por valores a partir de R$ 259.

Ela também pode ser administrado à distância pelo aplicativo da fabricante, ou até pelo comando de voz via Alexa e Google Assistente. O acabamento flexível da fita admite fixação em painéis, mesas e sancas de gesso. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam as diversas opções de modos das luzes disponíveis no aplicativo.

8. Fita LED Inteligente Elgin - a partir de R$ 279

A Fita LED Inteligente, da Elgin, é outro modelo de produto smart que pode ser facilmente controlado pelo aplicativo no celular ou por assistentes virtuais. O eletrônico oferta uma potência de 20 W que se estende por um prolongamento de até três metros. Ela é bivolt, o que pode chamar a atenção da maior parte dos públicos.

A estrutura flexível de cinco metros facilita a instalação. Além disso, o consumidor pode controlar funções como intensidade de brilho e até a temperatura das luzes. O modelo conta com IP-44, sendo capaz de suportar chuva e sol. O produto é avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon. Ela é vendida por cifras que partem de R$ 279 na Amazon.

