O monitor é um periférico importante para quem procura um acessório para facilitar o trabalho ou estudo. Ele pode ser ideal para oferecer mais conforto aos olhos, para uma pesquisa e até mesmo favorecer a postura dos usuários durante o uso. Empresas como Hyrax, Philips , Dell , LG , Primetek, AOC e Extream oferecem modelos por preços a partir de R$ 299 , como é o caso do Hyrax View HMN170, que traz 17” HD com resolução de 1280 x 1240 pixels e visuais mais nítidos e claros. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o LG 20MK400H pode ser uma escolha para quem procura uma tela de alto desempenho com resolução HD, taxa de atualização de 160 Hz e tempo de resposta de 2 ms por cerca de R$ 445. Outra opção é o Dell P2222H, um monitor que dispõe dimensões de 21 cm de altura por 48 cm de largura e entradas de conexão cabeada, como USB, HDMI e VGA por a partir de R$ 1.161. Confira a seguir oito monitores para comprar no Brasil.

1 de 1 Lista reúne 8 monitores ideais para trabalho ou estudo por a partir de R$ 299 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Lista reúne 8 monitores ideais para trabalho ou estudo por a partir de R$ 299 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Hyrax View HMN170 - a partir de R$ 299

O HMN170, da Hyrax, é um monitor de abertura da lista. Sua tela LED de 17 polegadas HD com resolução de 1280 x 1240 pixels, oferece visuais mais nítidos e claras, com cores vivas e vibrantes. O tempo de resposta de 5 ms promete uma reprodução sem desfoque ou artefatos, tornando uma escolha indicada para uso pessoal, estudos, escritórios e até mesmo para filmes. Na Amazon, ele pode ser adquirido por R$ 299.

O HMN170 possui interfaces VGA e HDMI, o que o torna compatível com diversos dispositivos, como computadores, laptops, consoles e outros equipamentos. E com a opção bivolt, ele pode ser utilizado em qualquer local do país. Além disso, este produto acompanha um cabo HDMI e um cabo VGA, para que você possa conectar o seu monitor com facilidade. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, o modelo se destaca pelo custo-benefício e pela sua alta velocidade. No entanto, decepciona no tamanho da tela.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: tela pequena

2. Extream MOEXKN01 - a partir de R$ 348

O MOEXKN01, da Extream, pode ser uma opção interessante para quem não procura investir muito em uma tela para trabalho ou estudos, por exemplo. Sua tela apresenta um formato de tela de 16:10 e tempo de resposta de 5 ms, resolução de HD de 1400 x 900 pixels e um painel de VA. Em relação à conexão, o aparelho possui entrada HDMI. Além disso, ele inclui taxa de atualização de 60 Hz.

O monitor acompanha também Flicker Free, função capaz de fazer a tela atenuar de forma real ao brilho, sem o efeito de cintilação constante. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, o aparelho se destaca pela qualidade visual e pelo custo-benefício. Porém, os compradores listaram que ele costuma apresentar problemas após um determinado tempo de uso e faltam peças no mercado. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, o modelo é vendido por cerca de R$ 348.

Prós: qualidade visual e Flicker Free

qualidade visual e Flicker Free Contras: falta de assistência no mercado

3. LG 20MK400H - a partir de R$ 445

O 20MK400H, da LG, pode ser uma escolha quem busca investir pouco em uma tela que promete oferecer uma experiência com funções de alto desempenho. O display é um modelo de 19,5 polegadas com resolução HD, sendo 1366 x 768 pixels, taxa de atualização de 160 Hz e tempo de resposta de 2 ms. A marca coreana detalha que o modelo pode ser uma combinação interessante para quem pretende usá-lo para trabalhos, estudos e entretenimento, como ver séries, filmes e vídeos.

O monitor conta com OnScreen Control, função que permite alterar a tela e customizar o monitor em até 14 modos, com o Screen Split 2.0, Flicker Safe e Reader Mode, função que traz ao usuário uma experiência confortável de uso, permitindo um uso mais confortável para a visão. Atualmente, o equipamento está avaliado em 4,6 de 5 estrelas na Amazon. Os últimos compradores listaram que as funções tendem a suprir as necessidades, mas muitos notaram a falta de um conforto visual quando a taxa de brilho está mais baixa. Ele é vendido por valores a partir de R$ 445 na Amazon

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: brilho intenso

4. Primetek 22H2F - a partir de R$ 499

O 22H2F, da Primetek, é indicado para quem procura uma tela gamer de alto desempenho e não precisa investir muito. Ele apresenta uma tela de 21,5 polegadas LED com 1366 x 768 pixels e 75 Hz de taxa de atualização. O aparelho também é equipado com uma tela plana, além de possuir entradas HDMI e VGA. De acordo com a fabricante, o acessório oferece diversos recursos, como cores vibrantes e mais reais, necessário para quem procura uma tela para multimídia.

Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores da Amazon destacam o custo-benefício e pontuam que ele oferece um alto desempenho, o que acabou surpreendendo. No entanto, relatam erros e que ele não possui saída de som. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 499.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui saída de som

5. Philips 193V5LHSB2 - a partir de R$ 504

O 193V5LHSB2, da Philips, apresenta 18,5 polegadas com 1366 x 768 pixels e 60 Hz de taxa de atualização. O modelo é equipado com uma tela plana com painel LED, sendo capaz de oferecer uma boa iluminação. Com entradas HDMI e VGA, o acessório oferece diversos recursos, como o LowPower, prometendo ser um monitor mais econômico do que os convencionais. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 504.

Outro destaque é o SmartControl, funcionalidade que permite alterar cor, brilho, detalhes da tela e outros usando o mouse em vez de acionar os botões na parte externa do monitor. O 193V5LHSB2 ainda apresenta furos padrão VESA para fixar o monitor na parede. A fabricante indica o modelo para uso pessoal, empresarial e multimídia. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício. No entanto, relatam erros e uma qualidade visual baixa.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: qualidade da tela é baixa e não possui inclinação

6. AOC 20E1H - a partir de R$ 519

A ficha técnica do monitor AOC 20E1H traz painel LED, capaz de oferecer um conteúdo com cores e detalhes mais vibrantes,19,5 polegadas e 60 Hz de taxa de atualização. A tela apresenta resolução HD+ com resolução de 1600 x 900 pixels, afirma a fabricante. O equipamento tem entrada HDMI e VGA, além de acompanhar cabo de força e o VGA.

O modelo ainda conta com Flicker-free e Low Blue Mode, funções que reduzem a cintilação da tela sem sacrificar a qualidade e reduz a luz azul, que é capaz de causar estresse visual e a perda do sono. Na Amazon, o modelo foi avaliado em 4,8 de 5 estrelas e se destaca pelo custo-benefício. Ele é comercializado por cifras a partir de R$ 519.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

7. Dell E1920H - a partir de R$ 579

O E1920H, da Dell, é um monitor de 18,5 polegadas que propõe uma resolução HD de 1366 x 768 pixels. O display demonstra capacidade antirreflexo, o que pode ser uma vantagem para consumidores que tem muitas luzes no ambiente. O modelo conta com uma taxa de atualização convencional de 60 Hz e tempo de resposta de 5 ms. Além da taxa de proporção de 16:9. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 579 na Amazon.

A parte traseira do E1920H hospeda entradas de conexão cabeada via USB, VGA, e DP para conectar-se a outros dispositivos. Dentre os seus diferenciais, destaca-se o recurso PowerNap, que escurece a tela ou coloca o monitor em modo de espera: esta característica pode economizar na conta de energia do final do mês. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício. Porém, criticam a ausência de uma porta HDMI, o que impede os consumidores de testarem a qualidade máxima de exibição gráfica.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: ausência de entrada HDMI

O P2222H, da Dell, é um modelo com tela de 21,5 polegadas com uma resolução Full HD em 1920 x 1080 pixels, uma característica ideal para quem procura mais espaço e qualidade para trabalhar. O monitor dispõe dimensões de 21 cm de altura por 48 cm de largura. A região traseira conserva entradas de conexão cabeada, como USB, HDMI, VGA e DP. Além do visual moderno, monitor oferece uma taxa de atualização de 60 Hz e um tempo de resposta regulável entre 5 ms e 8 ms. O produto é vendido por cerca de R$ 1.161.

Esse modelo da Dell conta com o recurso ComfortView Plus, função que mantém uma tela sempre ativa e integrada que reduz as emissões de luz azul potencialmente nocivas e que pode proporcionar uma precisão verossímil de cores. O P2222H também possui um controle de regulação atrás da tela, o que versatiliza a utilização do periférico mediante o ângulo em que o consumidor estiver sentado, para um conforto maior. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade de construção e que é um monitor capaz de oferecer cores mais reais.

Prós: função ComfortView Plus

função ComfortView Plus Contras: costuma apresentar manchas na tela após um determinado tempo de uso

