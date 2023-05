Acer lança novos monitores para gamers e criadores de conteúdo

A Acer anunciou, na última quinta-feira (11), novos modelos de monitores no mercado brasileiro. Há opções para quem busca um display maior que possa oferecer mais qualidade de imagem, além de soluções para o segmento gamer , com monitores que podem entregar taxas de atualização de até 180 Hz e mais recursos para os jogadores mais exigentes.

Com opções a partir de 21,5 polegadas, os monitores aparecem no site da empresa por valores a partir dos R$ 709. Eles oferecem ao menos resolução Full HD (1.920 x 1.080 pixels) em painéis VA, tendo ainda outras opções Quad HD e 4K, além de modelos com design curvo, que prometem oferecer mais imersão.

1 de 2 Novo monitor curvo da linha Nitro da Acer — Foto: Divulgação/Acer Novo monitor curvo da linha Nitro da Acer — Foto: Divulgação/Acer

A opção mais simples é o EA220Q, que é um monitor de 21,5 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de até 100 Hz. O monitor de entrada, que conta ainda com um visual mais simples, tem tempo de resposta baixo e compatibilidade com AMD Radeon FreeSync, que é um recurso que inibe as quebras de imagem conhecidas como tearing.

O KA242Y, que oferece basicamente os mesmos recursos do EA220Q, é uma alternativa com um tamanho um pouco maior, com um display de 23,8 polegadas. A Acer apresenta ainda o KA272, que também é um monitor Full HD, com taxa de atualização de 100 Hz e tempo de resposta de até 1 ms.

2 de 2 KG243Y é um dos novos modelos de monitores da Acer, com 23,8 polegadas — Foto: Divulgação/Acer KG243Y é um dos novos modelos de monitores da Acer, com 23,8 polegadas — Foto: Divulgação/Acer

A solução gamer de entrada dos novos monitores da Acer é o KG243Y, que é um monitor de 23.8 polegadas com um design mais arrojado, taxa de atualização de 100 Hz e tempo de resposta de 1 ms. Para quem prefere um display maior e com mais performance, o QG270 S3bipx é uma solução de 27 polegadas com taxa de atualização de até 180 Hz e suporte a HDR10, o que tende a agradar os jogadores mais exigentes.

Os monitores também contam com um design "Zero Frame", ou seja, têm bordas do display mais discretas. Também é o caso do CB282K, que é um monitor 4K com taxa de atualização de 60 Hz, e tem como diferencial um painel IPS, sendo uma opção que promete oferecer uma qualidade de imagem superior, apesar da performance comprometida com apenas 60 Hz de atualização.

Outras duas opções da linha Nitro são o XZ342CU S, que é curvo com tela de 34 polegadas ultrawide e taxa de atualização de 165 Hz, além do modelo ED343CUR Vb, que também é um monitor curvo de 34 polegadas, com taxa de atualização de 165 Hz e aspecto de tela 21:9. Os dois modelos têm suporte ao recurso de HDR10, que promete aprimorar a qualidade visual com cores mais vivas e contrastes mais profundos. Todos os modelos anunciados já podem ser adquiridos diretamente no site da fabricante.