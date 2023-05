Albion Online é um MMORPG grátis 'estilo' sandbox; veja gameplay e mais

👉 Qual o melhor MMORPG? Opine no Fórum do TechTudo

Albion Online ocorre em um mundo de fantasia medieval e conta com uma história bastante densa, recheada de conflitos, heróis lendários e criaturas assustadoras. O jogo conta que, há 1800 atrás, os humanos de Albion começaram a entrar em contato com a magia e tornaram-se Druidas. Nesse período, foram criadas magias para manter os perigosos dragões adormecidos.

De uma forma geral, a base desse enredo envolve sete facções: Os Reais, Os Hereges, Os Mortos-Vivos, Os Protetores de Albion, As Discípulas de Morgana, Os Demônios do Inferno e Os Avalonianos. Algumas facções possuem apenas uma facção rival, enquanto outras encaram guerras simplesmente com toda a facção existente. Duzentos anos antes de o jogo começar de verdade havia paz, mas, como esperado, isso mudou conforme os anos passaram. Vale lembrar que a história no presente passa a ser construída pelos próprios jogadores.

Albion Online tem uma gameplay clássica do jogos do gênero, onde você movimenta um cursor, no caso do PC, em um mapa isométrico e clica para andar e atacar, ao mesmo tempo que há teclas de atalho para utilizar de habilidades. O game não conta com um sistema de classes convencional visto em boa parte dos MMORPGs. Não há escolhas por aptidões, como espadachim, arqueiro e mago, por exemplo. Na verdade, os equipamentos que você escolhe utilizar definirão a forma como você irá jogar durante a sua experiência em Albion Online, sendo basicamente uma classe construída por aquilo que você veste, o que cria inúmeras possibilidades.