Amazon lança Echo Dot 5 e nova caixinha Eco Pop no Brasil

O outro grande lançamento da Amazon é a nova caixinha Echo Pop, anunciada globalmente nesta quarta. O dispositivo é voltado para ambientes menores e custa R$ 349, sendo a opção mais acessível com Alexa na geração atual. É possível adquirir o aparelho em pré-venda por R$ 331,55. O dispositivo fica disponível no dia 31 de maio. As novidades foram anunciadas durante um evento da empresa para jornalistas em São Paulo.

2 de 4 Amazon Echo Dot 5 também está disponível na cor azul — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Amazon Echo Dot 5 também está disponível na cor azul — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Echo Dot 5

A Echo Dot 5 tem como uma de suas grandes novidades a presença de um acelerômetro, que pode interpretar determinados toques no topo da caixinha. Além disso, o dispositivo agora tem um sensor de temperatura, para que o usuário possa monitorar o ambiente e até mesmo ligar automaticamente um ar-condicionado smart. A versão normal está disponível em preto, branco, ou azul, enquanto a caixa com relógio tem branco e azul como opções.

O display da versão com relógio é mais complexo, podendo exibir ainda mais informações, como nome da música que está tocando, a temperatura ambiente ou o resultado de uma conta matemática, por exemplo. As duas versões contam com o processador AZ2 Neural Edge, o que deve acelerar a resposta da Alexa para as solicitações mais simples.

Nova Echo Pop

3 de 4 Amazon Echo Pop é uma caixinha com Alexa mais acessível — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Amazon Echo Pop é uma caixinha com Alexa mais acessível — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A nova Echo Pop é a caixinha mais acessível com Alexa na geração atual. Com design em formato de semiesfera, ela tem um alto-falante direcional frontal, ideal para quartos e salas menores. O aparelho também conta com o processador AZ2 Neural Edge. Ela está disponível em duas cores: preto ou branco. É possível personalizar a Echo Pop com capinhas, que estão disponíveis em sete cores por R$ 79 cada. As opções são azul, vermelho, laranja, cinza, lilás, roxo e um modelo que "brilha no escuro".

Base de bateria

A Amazon também lançou no Brasil bases de bateria para seus novos dispositivos. A ideia é permitir o transporte das caixinhas pela casa ao longo do dia, sem a necessidade de usar a tomada. A base para Echo Dot de quarta e quinta gerações está à venda na Amazon por R$ 229, enquanto a versão para a nova Echo Pop custa R$ 189.

4 de 4 Amazon Echo Pop na base de carregamento, vendida separadamente — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Amazon Echo Pop na base de carregamento, vendida separadamente — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

*O jornalista viajou para São Paulo a convite da Amazon