AMD cria processador para o computador mais poderoso do mundo

Segundo a empresa, o AMD Instinct MI300 conta com uma CPU de 24 núcleos Zen 4 aliada a chiplets de GPU baseados na arquitetura CDNA 3 com 128 GB de memória HBM3 (sigla para memória de alta largura de banda ) e interface de banda de 8.192 bits. Tudo isso alimentado por 146 bilhões de transistores, cuja fabricação mistura litografia de 5 nm ( nanômetros ) e 6 nm. Assim, a expectativa é que o novo chip entregue uma performance até oito vezes maior do que o seu antecessor, o Instinct MI250X, lançado em 2022.

A APU da AMD será utilizada no supercomputador El Capitan, que está sendo instalado no Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, com financiamento do Departamento de Energia do governo dos Estados Unidos. Estima-se que os custos totais estejam na ordem de US$ 600 milhões (mais de R$ 3 bilhões na cotação atual). O principal uso do computador será militar, para simular explosões de armas nucleares.