AMD lança placa de vídeo RX 7600 para jogos em Full HD

A placa de vídeo ainda oferece as conectividades DisplayPort 2.1e HDMI 2.1, além de compatibilidade com HDR de 12 bits, tendo capacidade de reproduzir vídeos na resolução de até 8K. Com clocks que podem chegar aos 2.655 MHz e 8 GB de VRAM GDDR6 com interface de 128 bits, a RX 7600 tende a entregar tudo que jogadores procuram quando o assunto é jogos em Full HD, afinal, de acordo com a AMD, grande parte dos jogadores de PC ainda tem nos 1.080p a resolução ideal para jogar.