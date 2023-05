Pixel Fold, Bard, Android 14 e mais: veja as novidades do Google I/O

O Google I/O aconteceu nesta quarta-feira (10) e trouxe várias novidades em inteligência artificial (IA) em produtos da empresa, além do anúncio de dois novos celulares da marca, o Pixel Fold e o Pixel 7A. Novos recursos baseados em IA também foram anunciados para o Android 14 , atualização do sistema operacional prevista para lançar em agosto deste ano. O evento anual do Google ocorreu de forma presencial na Califórnia, Estados Unidos, e a transmissão pode ser reassistida pelo canal oficial do YouTube. A seguir, você confere todas as novidades em funções, serviços e produtos que foram anunciadas hoje no Google I/O.

1 de 8 Android 14, Bard e Pixel 7a: veja novidades do Google I/O 2023 — Foto: Divulgação/Google Android 14, Bard e Pixel 7a: veja novidades do Google I/O 2023 — Foto: Divulgação/Google

Novo celular Pixel Fold e novo tablet

O Google renovou sua linha de celulares e tablets. O grande destaque é o novo Pixel Fold, celular dobrável que chega para concorrer com o Galaxy Z Fold 4, da Samsung. O aparelho tem tela externa de 5,8 polegadas e interna de 7,6", com a possibilidade de usar os dois displays simultaneamente. Ele conta ainda com proteção Gorilla Glass Victus e certificação IPX8, com a promessa de ser o dobrável mais durável do mercado.

O Pixel Fold havia sido confirmado na última sexta-feira (5), com um pequeno teaser. Agora, o Google revelou suas especificações oficiais. Ele vem com o processador Tensor G2, do próprio Google, e memória RAM de 12 GB. Assim como o restante da linha Google Pixel, o aparelho não tem previsão de chegar ao Brasil, e será vendido no exterior por US$ 1.799, cerca de R$ 8.913 pela cotação atual do dólar, sem considerar impostos.

2 de 8 Google I/O '23: Pixel Fold, o dobrável do Google, foi anunciado hoje (10) — Foto: Reprodução/YouTube Google I/O '23: Pixel Fold, o dobrável do Google, foi anunciado hoje (10) — Foto: Reprodução/YouTube

Também foi anunciado o Pixel 7A. Com formato tradicional, o smartphone tem sensor de imagens 72% maior na câmera, memória RAM de 8 GB e chip Tensor G2. O aparelho custa US$ 499, equivalente a R$ 2.472 em conversão direta e sem impostos.

Já o Google Pixel Tablet, com tela de 11 polegadas e quatro alto-falanres, foi desenhado para ser usado tanto nas mãos quanto nos demais cômodos da casa. Sua tela tem 11 polegadas. Ele é acompanhado de uma base que funciona como caixinha de som smart. O kit sai por US$ 499 (R$ 2.472) em conversão direta.

3 de 8 Pixel 7A, celular do Google anunciado no Google I/O, não é vendido no Brasil — Foto: Reprodução/YouTube Pixel 7A, celular do Google anunciado no Google I/O, não é vendido no Brasil — Foto: Reprodução/YouTube

Recursos com IA no Android 14

O Android 14 - que atualmente está no Beta 2 e ainda não tem previsão de lançamento oficial - vai ser repleto de funções baseadas em inteligência artificial. Uma das principais novidades anunciadas hoje (10) para o sistema são novas possibilidades de customização do celular a partir de IA. A partir da atualização, será possível, por exemplo, criar wallpapers via inteligência artificial utilizando comandos simples, bastando indicar itens e uma linha artística para a criação - como "pintura de cinco prédios dispostos lado a lado no modelo impressionista".

Outra possibilidade é a de criar wallpapers com emojis a partir da combinação de diferentes carinhas. Diferentemente do iOS 16, que também conta com esse tipo de customização, os emojis escolhidos para o papel de parede ficam na coloração selecionada pelo usuário.

Ainda sobre os panos de fundo, o Android 14 terá um recurso de "Cinematic wallpaper", que criará um efeito 3D e animado sobre as fotos escolhidas como papel de parede. Neste primeiro momento, esse recurso será exclusivo de celulares Pixel. Não se sabe se chegará a modelos de outras marcas.

4 de 8 Google I/O 2023 anunciou novidades para o Android 14 — Foto: Reprodução/YouTube Google I/O 2023 anunciou novidades para o Android 14 — Foto: Reprodução/YouTube

Outra novidade interessante do Android 14 expande o Find My Device, recuso para encontrar celulares, para mais dispositivos, incluindo fones de ouvido Bluetooth. Ainda, uma função importante apresentada para o sistema serão os alertas de tracker desconhecido, que identificarão caso o usuário esteja sendo rastreado por algum dispositivo que não seja reconhecido por ele.

Atalhos que automatizam ações comuns no smartphone também são destaque entre as novas funções do Android 14. Veja todas as novidades aqui.

Bard vai chegar a mais países e ganhar mais idiomas

A inteligência artificial do Google, o Bard, vai chegar a mais 180 países nos próximos meses. Ele também vai ganhar os idiomas japonês e coreano e, para o futuro, a expectativa é de que passe a funcionar em mais 40 línguas - incluindo o português.

A IA também vai ser integrado a apps externos ao Google, como Spotify e TripAdvisor. Além disso, outra novidade anunciada hoje é que, agora, o Bard consegue receber e entregar comandos de imagem. Assim, será possível criar fotos, desenhos e mais com a IA, a partir do sistema do Adobe Firefly.

De acordo com o que foi anunciado pelo Google, essas imagens terão uma marca d'água do Bard, e seus metadados também informarão que a foto ou desenho foi criado usando inteligência artificial.

5 de 8 Google Bard vai chegar a mais idiomas nos próximos meses — Foto: Reprodução/YouTube Google Bard vai chegar a mais idiomas nos próximos meses — Foto: Reprodução/YouTube

Bard integrado aos apps do Google

O Bard, inteligência artificial do Google, será integrado a diversos serviços da empresa, incluindo Google Docs, Google Planilhas, Google Apresentações e mais. No Docs, por exemplo, ele terá um botão para ajudar a criar textos, enquanto, no Planilhas, ele ajudará a montar toda a estrutura dos documentos, com sugestões de colunas e linhas.

Na ferramenta de Slide do Google, o Bard poderá, por exemplo, ajudar a criar notas para as apresentações, além de buscar imagens de diferentes estilos para adicionar nos arquivos. Essa integração com os apps acontecerá no final do ano, segundo o Google.

Google Bard terá integração com Adobe Firefly — Foto: Divulgação/Google

Bard na ferramenta de buscas do Google

O Google I/O também mostrou como o Bard vai funcionar nas pesquisas do Google. Com ele, será possível fazer perguntas como se fossem conversas, recebendo respostas mais diretas e específicas para a sua questão.

Assim, ao pesquisar no Google por diferentes tipos de bicicleta, por exemplo, o Bard dará uma lista de acordo com as especificações solicitadas por você. Ele também incluirá uma lista de fontes e sites para fazer a consulta e/ou a compra.

6 de 8 Google Bard vai criar listas de compras, planilhas, códigos de programação e muito mais — Foto: Reprodução/YouTube Google Bard vai criar listas de compras, planilhas, códigos de programação e muito mais — Foto: Reprodução/YouTube

Novos jeitos de descobrir se uma imagem é fake

O Google também anunciou hoje que, em breve, será possível utilizar ferramentas da empresa para identificar se uma imagem foi gerada artificialmente. O recurso ficará disponível tanto na área de pesquisa por imagens do buscador, quanto no aplicativo do Google Lens. Para isso, bastará dar um clique com o botão direito do mouse em cima da imagem e, então, selecionar "Sobre esta imagem" para verificar as informações.

Magic Editor no Google Fotos

O Google Fotos, aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS), vai ganhar um novo editor baseado em inteligência artificial. Poderosa, a novidade incluirá o Magic Eraser entre as suas funções, permitindo que usuários apaguem itens de fotos ou desenhos de maneira simples, usando IA.

Outros recursos do editor que foram explorados pelo Google na apresentação incluem, por exemplo, a possibilidade de transformar um céu nublado de uma foto em um ensolarado, além de poder mudar a posição de uma pessoa ou objeto nas imagens. O Google não informou se o recurso será pago ou gratuito.

7 de 8 Magic Editor do Google chegará em breve ao Google Fotos — Foto: Reprodução/YouTube Magic Editor do Google chegará em breve ao Google Fotos — Foto: Reprodução/YouTube

Vista imersiva para rotas no Google Maps

O Google Maps vai expandir a Vista Imersiva para rotas em 2023. O recurso será válido para todos os tipos de caminhos, incluindo os de bicicleta e a pé, e permitirá visualizar inclusive o trânsito e o clima em tempo real na rota planejada.

Essa novidade, por enquanto, não será lançada no Brasil nem tem previsão de lançamento por aqui. Segundo o Google, a vista imersiva de rotas será inicialmente disponibilizada em quinze cidades, incluindo Londres, São Francisco e Tóquio.

8 de 8 Vista imersiva para rotas no Google Maps foi um dos anúncios de hoje do Google I/O — Foto: Reprodução/YouTube Vista imersiva para rotas no Google Maps foi um dos anúncios de hoje do Google I/O — Foto: Reprodução/YouTube

