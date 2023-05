Android 14 é anunciado no Google I/O; saiba o que muda no seu celular

O Android 14 foi revelado nesta quarta-feira (10) durante o Google I/O , conferência anual para desenvolvedores da empresa. A nova versão do sistema operacional traz poucas novidades em relação ao Android 13 , mas ganhou melhorias no Material You, fornecendo mais opções de personalização para a tela de bloqueio, reforços em segurança e privacidade e recursos de inteligência artificial (IA) generativa. Graças à tecnologia, será possível gerar wallpapers a partir de prompts de texto, assim como é feito no DALL-E 2 e Midjourney .

O Android 14 ainda não tem previsão oficial de lançamento, mas, se o Google seguir o calendário que costuma manter anualmente, a perspectiva é de que seja lançado em agosto ou setembro de 2023. Nas linhas a seguir, confira as principais novidades do Android 14.

Celular com Android em mãos

Mais opções de customização para a tela de bloqueio

Uma das principais novidades do Android 14 no quesito “interface” é a ampliação das possibilidades de customização da tela de bloqueio. Com o novo sistema, os usuários poderão não só escolher a paleta de cores de elementos como data, temperatura e relógio, mas também modificar suas posições. Assim, será possível colocar a hora no topo, enquanto a temperatura e a hora estão nas laterais da tela, por exemplo.

Personalização da tela de bloqueio no Android 14

Criação de wallpapers

O Google está investindo pesado em inteligência artificial generativa, e esse investimento reflete também no Android 14. Com a nova versão do sistema operacional, os usuários poderão criar planos de fundo totalmente personalizados a partir de comandos de texto. É como usar o Midjourney ou o DALL-E 2, mas para gerar wallpapers para o celular.

Ainda em se tratando de papeis de parede, outra novidade é o recurso que o Google chama de “wallpapers cinematográficos”. Usando redes de aprendizado de máquina, ele transforma as fotos em imagens 3D que “ganham vida quando você desbloqueia ou inclina o dispositivo”.

Demonstração do wallpaper cinematográfico do Android 14 no Google I/O

Por fim, o Android 14 permitirá ainda selecionar emojis para criar um plano de fundo personalizado, com diferentes figurinhas e cores. Os emojis no wallpaper reagirão quando você tocar neles.

Magic Compose

O aplicativo nativo de mensagens do Android também ganhará um recurso baseado em IA generativa. Trata-se do "Magic Compose" (ou "Escrita Mágica", em tradução livre), que permite responder a recados com respostas sugeridas automaticamente, a partir do conteúdo das mensagens anteriores. A ideia é que os textos soem naturais, como se tivessem sido escritos pelo próprio usuário. Também é possível personalizar o tom da mensagem — profissional, divertida, animada e até no "estilo Shakespeare".

Recurso "Magic Compose" no aplicativo Google Mensagens

Melhorias no "Encontrar meu dispositivo"

O Google trouxe melhorias para o serviço "Encontrar meu Dispositivo", que agora se aproxima mais das soluções de rastreamento da Apple. Nos próximos meses, o aplicativo será capaz de localizar não somente celulares, mas também fones de ouvido, tablets e outras categorias de produtos. Além disso, a ferramenta usará uma rede de "bilhões de dispositivos Android" para identificar e localizar aparelhos perdidos.

Melhorias no serviço "Encontrar meu dispositivo" foram anunciadas no Google I/O 2023

Outro recurso de segurança do Android 14 são os "alertas de rastreadores desconhecidos", que indicarão ao usuário quando um dispositivo de rastreamento estiver viajando com ele. A tecnologia funciona com Apple AirTags e outros trackers compatíveis com a rede do "Encontrar meu dispositivo".

