App do ChatGPT é o mais baixado no iPhone desde lançamento no Brasil

O ChatGPT é o aplicativo mais baixado da versão brasileira da App Store, loja do iPhone (iOS), nesta terça-feira (30), segundo informações do site de monitoramento digital Data.ai (antigo App Annie). O marco aconteceu já no dia do lançamento do chatbot mobile da OpenAI no Brasil, no levantamento de aplicativos gratuitos. Por enquanto, a versão em app está disponível apenas para celulares da Apple, mas, segundo a empresa dona da inteligência artificial, será liberada também para Android no decorrer dos próximos meses.