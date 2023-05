Apple anuncia Beats Studio Buds+; veja preço do fone no Brasil

A Apple anunciou, nesta quarta-feira (17), o lançamento do fone de ouvido sem fio Beats Studio Buds+. Com um novo design transparente, o intra-auricular possui conexão Bluetooth, bateria com até 36 horas de autonomia, microfones maiores e melhorias no cancelamento de ruído ativo. O preço oficial é de R$ 1.799, embora o produto ainda não conste como disponível no site oficial da maçã.

O sucessor do Beats Studio Buds mantém o visual moderno e esportivo aliado a recursos avançados. Por isso, ele também é considerado um irmão mais barato dos AirPods Pro 2. Dentre as tecnologias está o modo Áudio Espacial, que cria uma sensação de áudio 3D em conteúdos compatíveis. O fone tem suporte à assistente de voz Siri, pareamento rápido e rastreamento pelo Find My, além de compatibilidade com Android.

1 de 1 Fone de ouvido Beats Studio Buds+ tem visual transparente — Foto: Divulgação /Amazon Fone de ouvido Beats Studio Buds+ tem visual transparente — Foto: Divulgação /Amazon

O novo Beats Studio Buds+ ainda traz melhorias no cancelamento ativo de ruído (ANC). Segundo a Apple, com microfones maiores e um processador mais poderoso, o fone de ouvido é capaz de anular até 1,6 vezes mais barulho externo do que o modelo original, lançado em 2021. Além disso, o modo transparência (que permite ouvir o som ambiente) possui desempenho até duas vezes melhor.

Além disso, a bateria do Beats Studio Buds+ possui autonomia de até 36 horas de reprodução contínua, contando com o case de carregamento USB-C. É um ganho considerável em relação ao modelo antigo, cuja carga tinha duração máxima de 24 horas. O novo fone de ouvido também é mais leve, pesando 110 g contra 127 g.

Assim como os AirPods Pro 2, o novo Beats Studio Buds+ também vem com quatro pontas de silicone (nos tamanhos XS, S, M e L) para um encaixe mais firme ao ouvido. Além do modelo transparente, o fone está disponível nas cores preta e marfim. Para quem pratica exercícios intensos, a boa notícia é que ele possui resistência a suor e água (certificação IPX4).