Apple deve lançar headphone Beats Studio Pro em breve

Beats Studio Pro, possível novo headphone da marca Beats , estaria em produção pela Apple , de acordo com pistas encontradas nos códigos dos sistemas iOS 15 .6 e macOS Ventura 13.4. O programador que fez a descoberta afirmou em sua conta no Twitter , nesta terça-feira (9), que os fones de ouvido devem equivaler ao código A2924 do documento. Apesar dos rumores, ainda não há como saber se e quando o acessório será realmente lançado. A expectativa é que o novo headphone chegue como substituto direto do Beats Studio 3 , fone da linha premium da marca, que não vê um lançamento desde 2017.

De acordo com o site especializado MacRumors, a hipótese é válida porque o código citado acima é de uma base diferente do Beats Studio Buds+, nova versão do fone intra-auricular da marca que deve ser lançada em breve. Além disso, a aparência do produto, compartilhada pelo programador no Twitter, indica poucas diferenças entre o novo produto e o antigo.

1 de 2 Beats Studio Pro podem ser lançados em quatro opções de cores — Foto: Reprodução/MacRumors Beats Studio Pro podem ser lançados em quatro opções de cores — Foto: Reprodução/MacRumors

As supostas imagens vazadas indicam que o acessório deverá ser vendido em quatro opções de cores: azul escuro, branco, marrom e preto. Diferentemente dos modelos anteriores, o novo fone não deve ter a inscrição “Studio” no arco da cabeça.

O site também acredita que, por conta do design e da escolha de cores, a Apple estaria trabalhando em parceria com Samuel Ross, designer da marca de moda A-Cold-Wall. Outros rumores apontam que o Beats Studio Pro pode vir com suporte ao recurso de inteligência artificial “Hey Siri”, ausente no Studio 3, e porta USB-C para recarga.

2 de 2 Beats Studio Pro pode ser lançado na cor marrom — Foto: Reprodução/Twitter/@aaronp613 Beats Studio Pro pode ser lançado na cor marrom — Foto: Reprodução/Twitter/@aaronp613

Outras especulações levantadas pelo site MacRumors indicam que o Studio Pro pode ter um novo chip, que seria a evolução do W1, usado no Studio 3, e novos recursos premium que poderiam justificar o título “Pro”. Já o site 9to5Mac apurou com fontes anônimas que o headphone pode ter “Modo Transparência”, áudio espacial e melhorias no cancelamento de ruído ativo (ANC).

O Beats Studio 3 original ainda pode ser comprado no mercado nacional. Ele está disponível na Amazon por R$ 1.999, um desconto de R$ 100 em relação ao preço do lançamento em 2017, de R$ 2.099.

Com informações de 9to5Mac e MacRumors