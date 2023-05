Apple deve lançar novo MacBook na próxima semana; veja o que se sabe

A Apple estaria trabalhando em um inédito modelo de MacBook Air com tela de 15 polegadas , de acordo com o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg. Os rumores mais recentes indicam que o portátil poderá ser lançado na WWDC 2023, evento anual da maçã voltado para sistemas operacionais e seus desenvolvedores, na abertura do dia 5 de junho. Na ocasião, a fabricante também deve apresentar uma versão atualizada do MacBook Air de 13" e de um novo MacBook Pro de 15". Como de praxe, a fabricante não comentou nenhuma das especulações.

O evento também pode ser palco para mostrar as atualizações dos sistemas operacionais iOS 17 e macOS 14 e do tão esperado headset de realidade mista da marca, cujo nome ainda não foi divulgado. O novo aparelho pode ser usado para educação, entretenimento e jogos, tende a ter uma imersão inédita e deve custar até US$ 3000, ou cerca de R$ 16.000 de acordo com a cotação atual do dólar, sem impostos. Todos estes detalhes devem ser tratados como especulações.

2 de 2 Novo MacBook Pro também está previsto para o evento de junho — Foto: Divulgação/Apple Novo MacBook Pro também está previsto para o evento de junho — Foto: Divulgação/Apple

Não há rumores de mudança de design para o MacBook Air de 15 polegadas em relação ao modelo de 13" já conhecido. Entretanto, de acordo com rumores divulgados pelo analista Ming-Chi Kuo, o notebook deve vir com o chip M2 em sua versão básica, com algumas mudanças de GPU em suas versões. Atualmente, o MacBook Air de 13 polegadas pode ser encontrado no site oficial da fabricante com chip M1 ou M2.

Enquanto o MacBook Air de 15" está repleto de rumores, não há qualquer especulação no horizonte sobre as possíveis mudanças nos notebooks MacBook Air de d13" e no MacBook Pro de 15". No entanto, o chip M3 pode estar em desenvolvimento e deve ser lançado em breve.

Vale dizer que o MacBook Air 13” atual tem uma câmera embutida com resolução Full HD, tela LED com resolução 2.560 x 1.600 pixels e 400 nits de brilho máximo, e a partir de 8 GB memória RAM e 256 GB de espaço interno. Espera-se, então, que o novo modelo possa melhorar algumas destas características.

Com informações de MacRumors (1 e 2)

