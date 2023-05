Apple é acusada de restringir vida útil de iPhone e mais aparelhos

A Apple está sendo investigada por uma suposta prática de obsolescência programada desde dezembro de 2022 na França, a partir de uma denúncia feita pela instituição Halte à l'Obsolescence Programmée (HOP), que combate este tipo de comportamento na grande indústria. De acordo com reportagem da agência AFP, publicada na segunda-feira (15), a acusação diz respeito ao programa de reparos da Apple, que exige um número de série do produto antes de liberar as peças de hardware para reposição, o que restringiria a possibilidade de conserto de aparelhos como iPhone , iPad e MacBook .

Segundo o texto, o programa de autoatendimento da Apple para reparos de peças passou a exigir que o cliente forneça o número de série do produto no momento do pedido de compra. Estes componentes precisam ser emparelhados com os produtos que estão sendo consertados logo após a substituição.

1 de 1 Usuários podem encontrar dificuldade de reparo do iPhone no mercado paralelo no futuro — Foto: Divulgação/Apple Usuários podem encontrar dificuldade de reparo do iPhone no mercado paralelo no futuro — Foto: Divulgação/Apple

Como explica a matéria, este tipo de atitude pode ser usado no futuro para restringir ou até eliminar o uso de peças não originais, pois elas não seriam emparelhadas com o dispositivo, uma vez que não têm o código necessário. Desta forma, o reparo de certas partes do eletrônico poderia ficar restrito somente à rede autorizada quando a Apple quiser.

De acordo com a HOP, isto poderia restringir ainda mais os reparos que podem ser feitos em um aparelho da Apple no futuro. O iFixit, conhecido site de vendas de ferramentas e instruções que atende à filosofia “faça você mesmo”, também já manifestou preocupação com as mesmas dificuldades levantadas pela organização francesa.

Além do aspecto econômico individual, a HOP também demonstra preocupação com o meio-ambiente, pois, de acordo com o instituto, a Apple envia “ferramentas grandes e pesadas” para os seus clientes realizarem a troca das peças, o que não aconteceria se o reparo dos mais recentes produtos pudessem ser feitos por uma ampla rede de lojas de consertos.

Todas as denúncias relatadas acima estão sendo investigadas pelo Ministério Público de Paris, que ainda não notificou a Apple sobre as supostas irregularidades, de acordo com o site MacRumors. Vale dizer também que a HOP foi o mesmo órgão que denunciou a prática da Gigante da Maçã de reduzir o desempenho de modelos mais antigos do iPhone quando a bateria ficava velha, o que rendeu para a empresa americana uma multa de € 25 milhões, ou cerca de R$ 134 milhões, de acordo com a cotação atual do euro.