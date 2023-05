Apple e Google formam aliança para combater stalking via wearables

Além da empresa da maçã e da gigante das buscas, outros nomes se propuseram a contribuir com o projeto, como Samsung, Tile, Chipolo, Eufy Security e Pebblebee. Apesar de a divulgação da proposta de especificação já ter sido anunciada, ainda não há detalhes sobre como ela ajudará a combater os riscos de privacidade. No entanto, a expectativa é que ela seja mencionada no próximo Google I/O 2023, previsto para a próxima quarta-feira (10).

Para entender o risco que os rastreadores podem oferecer, vale retomar que eles são pequenos dispositivos que usam, majoritariamente, a conexão Bluetooth para enviar a localização atual ao celular pareado. O tamanho compacto permite que eles sejam acoplados a chaves, malas e outros acessórios. Além do suporte ao Bluetooth, alguns aparelhos, como o AirTag, usam NFC e chip UWB como formas alternativas de comunicação que ajudam a refinar funções de identificação da região.

A proposta inicial é a de encontrar objetos perdidos por meio da conectividade conferida pelo rastreador, que deve estar encaixado no item desaparecido. Há ainda a possibilidade de outro aparelho compatível com a tecnologia identificar o wearable e enviar uma notificação ao usuário, que pode entrar em contato com o dono do aparelho.

A função já ajudou a recuperar malas perdidas e até carros roubados, mas, na contramão dos benefícios, surgiram também os relatos de uso indevido. Com a popularização dos dispositivos, apareceram histórias de roubos e espionagem que usaram o wearable para viabilizar o processo.

O ponto tratado na proposta do Google e da Apple é justamente o reforço da segurança para que tanto Android quanto iOS saibam reconhecer uma situação de risco. A empresa de Cupertino já vem trabalhando na identificação de rastreadores indesejados, mas as ferramentas desenvolvidas eram limitadas aos aparelhos da maçã até então. Agora, a perspectiva indica uma ampliação para ambos os sistemas e também um reforço na dinâmica de todos os dispositivos envolvidos no projeto.

Quem explica a ideia é o vice-presidente de detecção e conectividade da Apple, Ron Huang, ao dizer que "esta nova especificação do setor se baseia nas proteções do AirTag e, por meio da colaboração com o Google, resulta em um passo crítico para ajudar a combater o rastreamento indesejado no iOS e no Android."