Apple pretende fabricar suas próprias telas microLED para iPhone

A Apple deve fabricar os seus próprios painéis de microLED para iPhone, no intuito de depender cada vez menos dos componentes da Samsung, de acordo com as informações do site Nikkei Asia publicadas nesta quinta-feira (18). Apesar do crescimento da tecnologia, a fabricação deste tipo de hardware ainda é "desafiadora", principalmente do ponto de vista do custo. Mesmo assim, a empresa americana quer estar no controle de toda a cadeia de produção, do desenvolvimento até a etapa de fabricação em massa.