Apple teria planejado AirPods coloridos para combinar com iPhones

AirPods com outras opções de cores são uma demanda antiga de usuários da Apple, e um vazamento recente mostrou que isto esteve bem perto de se tornar realidade . Um perfil no Twitter do colecionador de itens raros da Apple conhecido como Kosutami publicou, na manhã desta terça-feira (30), fotos de um possível protótipo do fone de ouvido com a case na cor rosa. De acordo com a publicação, os protótipos datam do período em que a Apple estava desenvolvendo o ‌iPhone 7 e, para combinar com o smartphone, os AirPods seriam disponibilizados nas mesmas cores: rosa, vermelho, roxo, preto e dourado.