Apple trava batalha judicial bilionária sobre bateria do iPhone; entenda

A Apple solicitou o bloqueio de um processo que pede indenização de aproximadamente £ 1,6 bilhão, equivalente a cerca de R$ 10 bilhões na conversão direta, pelo suposto uso de baterias com defeito no iPhone. A ação, movida pelo defensor dos consumidores Justin Gutmann, corre na justiça do Reino Unido desde junho de 2022 e precisa de uma autorização para seguir para a fase de julgamento. Segundo consta na acusação, a empresa de tecnologia teria tentado contornar um defeito no componente de energia por meio de uma atualização de software distribuída para usuários de modelos afetados.