Assassin’s Creed Mirage: veja trailer de gameplay e data de lançamento

Assassin's Creed Mirage é o mais novo capítulo da famosa saga de ação e mundo aberto da Ubisoft, com data de lançamento prevista para o dia 12 de outubro. A premissa principal do novo jogo é “voltar às raízes”, com uma experiência mais próxima do Assassin's Creed original de 2007. O protagonista é Basim, um ladrão simples atormentado por visões e pesadelos, buscando respostas sobre seu papel no mundo. A historia se passa na Bagdá do século IX, onde hoje é o Iraque, e a jogabilidade vai trazer elementos clássicos mesclados com novidades.