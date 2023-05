Asus anuncia TUF Gaming F15, novo notebook gamer da marca no Brasil

A Asus anunciou, nesta quinta-feira (18), o lançamento no Brasil do novo notebook gamer Asus TUF Gaming F15, equipado com processadores de 12ª geração Intel Core i7 . O dispositivo promete resistência e durabilidade com certificação militar , traz um novo design em relação ao modelo de 2022 e está disponível para pronta entrega no site oficial da marca. Há versões com 8 GB ou 16 GB de memória RAM , e preços a partir de R$ 6.999 e R$ 7.999, respectivamente.

O Asus TUF Gaming F15 vem com placa de vídeo integrada GeForce RTX 3050 da Nvidia, tela LED de 15,6 polegadas com taxa de atualização de 144 Hz e bateria de 56 Wh. Ambos os modelos possuem 512 GB de armazenamento por SSD e estão preparados para o Wi-Fi 6. Enquanto o modelo com 8 GB de RAM sai de fábrica com o sistema operacional KeepOS (Linux) instalado, o aparelho de 16 GB vem com Windows 11 Home Edition.

Sobre o design, o modelo de 2023 traz o logo da linha em alto relevo na tampa, a palavra "TUF" gigante, teclado com teclas WASD destacadas e quatro novas teclas com funções extras. A tela conta com bordas mais finas, que, de acordo com a divulgação oficial, podem ampliar a sensação de imersão nos jogos. O tamanho do touchpad foi ampliado em 26% em relação ao modelo anterior.

De acordo com a divulgação oficial, a Asus otimizou o sistema de refrigeração do Asus TUF Gaming F15 com os ventiladores Arc Flow, patenteados, que possuem um total de 84 pás, o que tende a aumentar o fluxo de ar em até 13%. Além disso, o portátil traz mais dissipadores de calor e tem saídas de ar mais amplas.