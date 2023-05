Avatar: O Caminho da Água ganha data de lançamento no Disney+

O sucesso Avatar: O Caminho da Água será lançado no catálogo do Disney+ em 7 de junho. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (15) através das redes sociais da plataforma. Lançado há exatos cinco meses nos cinemas brasileiros, o longa ultrapassou Titanic, filme também dirigido por James Cameron, e se consagrou como a terceira maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando mais de US$ 2,3 bilhões (mais de R$ 11 bilhões de acordo com a moeda atual). Suas três sequências já têm previsão de estreia: 2024, 2026 e 2028.