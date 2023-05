Backbone é novo controle de PlayStation para jogar no celular Android

O Backbone One - PlayStation Edition, controle para smartphones criado pela Backbone em parceria com a Sony , agora também é compatível com dispositivos Android . O produto já havia sido lançado anteriormente para iPhone ( iOS ), mas agora amplia o seu publico. O joystick se conecta à porta USB-C do aparelho para funcionar como um controle em Remote Play de PS5 e PS4 ou games mobile.

Por enquanto o joystick não está disponível no Brasil, mas já foi lançado nos Estados Unidos e em alguns países da América Latina que possibilitam sua importação. O preço nos Estados Unidos será de US$ 100, algo em torno de R$ 496 sem impostos. A cunho de comparação, a versão de Xbox, o Backbone One - Xbox Edition, é vendido no site oficial da empresa por R$ 980 com impostos.

1 de 2 Backbone One - PlayStation Edition oferece um joystick compatível com Remote Play no PS5 e PS4, além de suporte a jogos mobile — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Backbone One - PlayStation Edition oferece um joystick compatível com Remote Play no PS5 e PS4, além de suporte a jogos mobile — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

👉 Vale a pena comprar um PS4? Opine no Fórum do TechTudo

O visual do Backbone One - PlayStation Edition é inspirado pelo design do DualSense do PlayStation 5 (PS5). Ele não conta com algumas das principais características como os gatilhos adaptativos e funções hápticas, mas traz analógicos clicáveis com função L3 e R3. Os botões incluem os símbolos do PlayStation com acabamento transparente e entrada para fone de ouvido 3,5mm compatível com o headset oficial Pulse 3D da Sony. O Backbone One não precisa ser recarregado pois ele utiliza o próprio smartphone como fonte de energia.

O dispositivo é perfeito para jogar games do PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) em Remote Play, função que exige que o usuário tenha os consoles para transmitir seu jogo para o smartphone. O aplicativo do PS Remote Play recebeu uma atualização para simplificar a configuração do Backbone One - PlayStation Edition para seu smartphone. Além dos jogos de console, o Backbone One também funciona como um controle tradicional em qualquer game mobile que tenha suporte para joystick como Call of Duty Mobile, Fortnite e Diablo Immortal. É possível também utilizar o próprio aplicativo da Backbone para reunir todos os seus jogos compatíveis em uma única coleção.

2 de 2 O Backbone One - PlayStation Edition se conecta ao seu smartphone Android pela porta USB-C e não precisa ser carregado — Foto: Reprodução/PlayStation Blog O Backbone One - PlayStation Edition se conecta ao seu smartphone Android pela porta USB-C e não precisa ser carregado — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Por enquanto o Backbone One – PlayStation Edition não tem previsão para chegar ao Brasil. Ele foi lançado dia 23 de maio nos Estados Unidos, Canadá, alguns países da América Latina, Europa, Oriente Médio, Austrália e Nova Zelândia. Ele chegará também em breve no Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. O site oficial da Backbone envia pedidos internacionalmente e oferece uma lista de espera para usuários que queiram ser avisados quando o Backbone One - PlayStation Edition estiver disponível por aqui.