Bet365 fora do ar? Site de apostas está instável hoje, apontam relatos

O Bet365 está instável neste domingo (28), indicam usuários nas redes sociais. De acordo com relatos publicados no Twitter hoje, a plataforma de apostas não está fazendo a atualização automática dos placares dos jogos de futebol, mantendo os resultados em zero a zero. Além disso, para outros usuários, o site simplesmente não carrega, ficando em uma página congelada e não permitindo, por exemplo, fazer ou acompanhar apostas.

O TechTudo entrou em contato com a Bet365 para entender o que ocasionou a instabilidade, mas, até fechamento da matéria, não houve retorno. O texto será atualizado quando houver resposta.

1 de 1 Bet365 logo grande PC — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Bet365 logo grande PC — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Dados do Downdetector apontam que a instabilidade do Bet365 começou por volta das 12h45 de hoje, atingindo um pico de 230 reclamações às 13h02. No Twitter, é possível encontrar relatos em todos os idiomas, o que indica que o problema no site de apostas atinge também outros países.

Nos testes feitos pelo TechTudo, o placar do jogo entre Arsenal e Wolverhampton, a princípio, aparecia como zero a zero, muito embora houvesse três gols feitos pelo primeiro time. Após alguns minutos, o placar foi atualizado. Relatos nas redes sociais apontam que o erro aconteceu com todos os jogos do campeonato Premier League. No Twitter, a Bet365 reconheceu a instabilidade e disse estar trabalhando para corrigi-la.

No Google Trends, site que compila as principais buscas feitas no Google, houve aumento súbito nas pesquisas por termos como "Bet365 fora do ar" e "Bet365 com problema". Abaixo, veja o que usuários disseram nas redes sobre a instabilidade na Bet365.

