Big Ambitions: veja gameplay e requisitos do simulador de negócios

Big Ambitions coloca os jogadores no papel de um recém-chegado à cidade de Nova York, com recursos limitados. Com a ajuda de seu tio Fred, você recebe um empréstimo de US$ 15 mil, um apartamento e um carro usado para iniciar sua jornada como empresário. No entanto, será necessário trabalhar arduamente para construir um império empresarial a partir do zero e alcançar o sucesso empreendedor.