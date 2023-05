BLAST.tv Paris Major 2023: como assistir aos jogos da FURIA no Legends

O Legends Stage reúne oito equipes que avançaram via Challengers Stage, a primeira fase do Major, e mais oito que se classificaram com base em suas colocações no torneios RMR. No Challengers Stage, paiN Gaming e Fluxo representaram o Brasil, mas não conseguiram a classificação. As oito equipes que avançaram foram ENCE, G2 Esports, Apeks, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas, Monte, Team Liquid e GamerLegion. Elas se juntaram à FURIA, Natus Vincere, 9INE, Fnatic, Heroic, Into The Breach, Team Vitality e Bad News Eagles. Dos 16 times, apenas FURIA e Liquid representam a região das Américas.