BLAST.tv Paris Major 2023: como assistir aos jogos do Challengers Stage

O BLAST.tv Paris Major 2023, torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , começa nesta segunda-feira (8) com o Challengers Stage. Entre as 16 equipes na fase de abertura, estarão paiN Gaming e Fluxo representando o Brasil. Você poderá assistir a todos os jogos nos canais oficiais de Alexandre " Gaules " Borba e de seus parceiros nou nos canais da BLAST.tv, também na Twitch ou no YouTube . Vale lembrar que a FURIA também se classificou para o Major, mas só fará sua estreia na segunda fase, o Legends Stage, devido ao seu título no RMR das Américas.

O Challengers Stage acontece do dia 8 ao dia 11 de maio e define as oito classificadas finais para o Legends Stage, previsto para começar no dia 13 de maio. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o Challengers Stage.

1 de 3 Veja detalhes sobre o Challengers Stage do BLAST.tv Paris Major 2023 — Foto: Divulgação/BLAST.tv Veja detalhes sobre o Challengers Stage do BLAST.tv Paris Major 2023 — Foto: Divulgação/BLAST.tv

O Challengers Stage do Major

Challengers Stage é o nome dado à primeira fase de um Major de CS:GO. Neste começo de torneio, estão as equipes com os status Challenger (maior seed) ou Contender (menor seed) que foram conquistados nos torneios RMR das Américas, da Europa e na região de Ásia-Pacífico. O outro status era o chamado "Legend", conquistado pela FURIA no RMR das Américas e por outras sete equipes da região europeia. Como o nome sugere, esse status assegura a vaga direta para o Legends Stage.

Assim como em torneios Major passados, o Challengers Stage será disputado no formato suíço, o que significa que serão classificados os times que chegarem a três vitórias e eliminados aqueles que forem derrotados em três oportunidades. Além de paiN e Fluxo, o Challengers Stage conta com Monte, G2 Esports, GamerLegion, FORZE, Apeks, Ninjas in Pyjamas, OG, ENCE, MOUZ, Team Liquid, Grayhound, Complexity, The MongolZ e FaZe Clan.

2 de 3 paiN Gaming e Fluxo tentarão se juntar à FURIA no Legends Stage — Foto: Divulgação/paiN Gaming Twitter paiN Gaming e Fluxo tentarão se juntar à FURIA no Legends Stage — Foto: Divulgação/paiN Gaming Twitter

O último Major de CS:GO

O BLAST.tv Paris Major 2023 possui uma razão a mais para os times se esforçarem para buscar o título. Além de ser o torneio mais importante do ano, esse Major também será o último a ser realizado no CS:GO. Ou seja, não haverá mais oportunidades para os times serem campeões mundiais nesta versão do FPS da Valve. A razão envolve o lançamento do Counter-Strike 2 (CS2), previsto para ocorrer durante o verão do hemisfério norte, equivalente ao inverno no Brasil. Por isso, a Valve optou por não organizar o Major previsto para ocorrer no segundo semestre de 2023 e já marcou o primeiro Major do CS2 para 2024.

3 de 3 BLAST.tv Paris Major 2023 será o último a ser jogado no CS:GO por conta do lançamento da nova versão — Foto: Divulgação/Steam BLAST.tv Paris Major 2023 será o último a ser jogado no CS:GO por conta do lançamento da nova versão — Foto: Divulgação/Steam

Calendário do Challengers Stage

Segunda-feira, 8 de maio

6h30 – Monte x FaZe Clan

6h30 – paiN Gaming x Fluxo

x 8h – G2 Esports x TheMongolz

8h – GamerLegion x Complexity Gaming

9h30 – FORZE x Grayhound Gaming

9h30 – Apeks x Team Liquid

11h – Ninjas in Pyjamas x MOUZ

11h –OG x ENCE

13h30 – MD1 entre times 1–0

13h30 – MD1 entre times 1–0

15h – MD1 entre times 1–0

15h – MD1 entre times 1–0

16h30 – MD1 entre times 0–1

16h30 – MD1 entre times 0–1

18h – MD1 entre times 0–1

18h – MD1 entre times 0–1

Terça-feira, 9 de maio

6h30 – MD1 entre times 1–1

6h30 – MD1 entre times 1–1

8h – MD1 entre times 1–1

8h – MD1 entre times 1–1

9h30 – MD3 entre times 2–0

9h30 – MD3 entre times 2–0

13h30 – MD3 entre times 0–2

13h30 – MD3 entre times 0–2

Quarta-feira, 10 de maio

6h30 – MD3 entre times 1–2

6h30 – MD3 entre times 1–2

10h30 – MD3 entre times 1–2

10h30 – MD3 entre times 1–2

14h30 – MD3 entre times 2–1

14h30 – MD3 entre times 2–1

Quinta-feira, 11 de maio

6h30 – MD3 entre times 2–2

10h30 – MD3 entre times 2–2

14h30 – MD3 entre times 2–2