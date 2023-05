Book Friday da Amazon tem oferta em Kindle Unlimited e livros digitais

Apesar de ainda não disponibilizar os itens que estarão em promoção nos próximos dias, desde segunda-feira (15) já é possível acessar a página do evento e se preparar com uma espécie de "esquenta" da Book Friday. A Amazon promete até 70% de desconto em leituras de diversos gêneros, como romance, ficção, terror, aventura, mangás, HQs e mais.

Na página dedicada à campanha, a varejista mostra algumas dicas para se preparar, como instalar o aplicativo da Amazon, ativar as notificações nas páginas dos produtos desejados, acompanhar as redes sociais da empresa e se inscrever para receber recomendações personalizadas de acordo com o interesse do leitor.