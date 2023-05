Bradesco fora do ar: aplicativo enfrenta instabilidade nesta sexta-feira

O aplicativo do Bradesco está fora do ar na tarde desta sexta-feira (5). De acordo com relatos publicados no Twitter , o app está instável e exibe a mensagem "Algo deu errado por aqui" após os usuários tentarem fazer login. A falha também impede a realização de transações via Pix e outros meios. Dados do Downdetector , plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, apontam que a instabilidade começou às 14h21 de hoje, atingindo um pico de 761 reclamações às 15h24.

O TechTudo testou o aplicativo do Bradesco usando um iPhone 12 Pro e confirmou a instabilidade. Tentamos contato com a assessoria do banco para entender o que ocasionou a falha e se há previsão para estabilização dos serviços, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que recebermos um posicionamento.

1 de 1 Aplicativo do Bradesco passa por instabilidade nessa sexta-feira (5) — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Aplicativo do Bradesco passa por instabilidade nessa sexta-feira (5) — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

📝 O app do Bradesco parou de funcionar no celular? Veja possíveis soluções no Fórum do TechTudo

Clientes afetados pelo problema recorreram ao Google para entender se o aplicativo estava de fato instável. Dados do Google Trends, ferramenta que monitora pesquisas no buscador, mostraram que houve aumento repentino em consultas como "app do bradesco fora do ar", "bradesco instabilidade", "pix bradesco fora do ar hoje" e "app bradesco erro 900" na última hora. De acordo com o gráfico do Downdetector, 80% dos problemas dizem respeito a login no app.

No Twitter, usuários reclamam sobre a indisponibilidade do serviço. Muitos relatos chamam a atenção para o fato de o aplicativo ter caído justamente no quinto dia do mês, em que muitas empresas efetuam o pagamento de seus funcionários. Veja alguns comentários abaixo.

O que fazer enquanto o app do Bradesco está fora do ar?

Como a assessoria do Bradesco ainda não se manifestou a respeito do problema, não é possível dizer quando o aplicativo voltará ao normal. Por enquanto, os clientes do banco podem usar outros canais, como o Internet Banking.

Com informações de Google Trends e Downdetector

Veja também: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais