Bradesco fora do ar? Aplicativo passa por instabilidade nessa terça-feira

O aplicativo do Bradesco está fora do ar nesta terça-feira (30). De acordo com relatos de usuários publicados em redes sociais como o Twitter , a plataforma do banco digital vem apresentado o "erro 900", que os impede de acessar quaisquer serviços no aplicativo. No Downdetector , ferramenta usada para monitorar as quedas de serviço, os relatos de instabilidade começaram por volta das 7h da manhã e atingiram o pico às 08:37h, quando chegaram a impressionantes 952 reclamações.

O TechTudo realizou testes em um iPhone 12 mini com iOS 16 e também teve dificuldades para acessar os serviços da plataforma. Durante a tentativa, o mesmo erro foi encontrado e exibido ao lado de uma mensagem que diz "algo deu errado". Tentamos entrar em contato com a assessoria do banco, que informou que "foi observada intermitência momentânea no canal. Equipes estão trabalhando para normalização o mais breve possível."

1 de 1 Aplicativo do Bradesco passa por instabilidade nessa terça-feira (30) — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Aplicativo do Bradesco passa por instabilidade nessa terça-feira (30) — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

📝 O app do Bradesco parou de funcionar no celular? Veja possíveis soluções no Fórum do TechTudo

No Google Trends, plataforma que monitora as pesquisas realizadas no buscador, o assunto rendeu alta em diversos termos relacionados. Buscas como "Bradesco App fora do ar", "Bradesco fora do ar hoje", "Bradesco instabilidade" e "aplicativo do Bradesco fora do ar" ficaram em aumento repentino nas últimas horas. Em nota, apesar de reconhecer o problema, a assessoria não estipulou um prazo específico para que fosse resolvido.

Nas redes sociais, diversos internautas se mostraram insatisfeitos com o problema. Muitos deles disseram não conseguir acessar os serviços. Alguns reclamaram, inclusive, da recorrência desse tipo de problema com o app. A conta oficial do banco no Twitter respondeu alguns dos comentários feitos pelos internautas, explicando que as áreas técnicas estavam verificando a instabilidade.

Com informações de Google Trends e Downdetector

