Cafeteiras: confira dicas para escolher a melhor opção para você

O método funciona por infusão como no chá, ou seja, o café fica em contato direto com a água quente por alguns minutos. Na sequência, ele é filtrado ao apertar o suporte que fica em cima.

A prensa francesa extrai todos os sabores deliciosos do café. E traz algumas notas quando há um cítrico ou um floral no café, mas de forma suave – e a bebida não fica tão forte como o espresso. Como resultado, temos um café mais turvo do que o coado.

Ao optar pela boa e velha cafeteira tradicional, o café vai depender sobretudo do tipo de pó que você escolher. Nesse caso, há muitos modelos disponíveis no mercado.

Uma dica são as cafeteiras elétricas com jarra de inox, que preservam o café como uma garrafa térmica. E, para quem busca ainda mais praticidade, a recomendação é uma cafeteira com corta-pingo e com timer – dessa forma, é possível programar seu café à noite para ficar pronto ao acordar.