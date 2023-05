Caixa de som: como escolher o modelo ideal para fazer a festa

Tipos de caixa de som

Você precisa começar pensando no uso da caixa de som na sua rotina.

Speakers pequenos com conexão Bluetooth e sem fio funcionam muito bem em ambientes fechados. Uma caixinha Bluetooth pode ser o seu som na cozinha, no banheiro ou até na mesa do home office, onde vai permanecer conectada ao cabo USB ou USB-C.

Se a ideia é instalar o equipamento em um local fixo, por exemplo, na sala, varanda ou área da churrasqueira, você pode buscar modelos com cabo de energia e que possam ser conectados à fonte de música tanto por Bluetooth como por cabo auxiliar.

Outra opção são kits e sistemas de som ambiente, com dois, quatro ou mais alto-falantes e um receiver/amplificador para controle central, onde a fonte de música é conectada.

Na sala, um home theater ou uma soundbar com Bluetooth pode funcionar como sound system com boa potência, independente da conexão com a sua Smart TV. Também existem modelos de alto-falantes e caixas smart com assistente de voz que podem ser pareadas em conjunto, para formar um sistema de dois ou mais canais.

Entretanto, para um aparelho que será carregado para salão de festas, viagens, churrascos, eventos e outros momentos de diversão, pesquise por caixas de som multiuso e portáteis. Elas funcionam sozinhas, na bateria, e podem ser transportadas com facilidade.

Praticamente todos esses modelos médios e grandes são Bluetooth, assim como as chamadas torres de som, party speaker ou partybox.

Nesse caso, de forma geral, o preço é compatível com o tamanho, a potência, a qualidade do som e a duração da bateria do equipamento, além de outros recursos e da resistência da construção.

Potência e qualidade sonora

A potência é um dos aspectos mais importantes para escolhermos uma caixa de som para festas, porque vai determinar o volume do som e como ele se espalha pelo ambiente.

A potência de alto-falantes é medida em Watts RMS. O número indica uma média do que o aparelho consegue reproduzir sem distorções. Porém, potência alta não significa, necessariamente, alta qualidade sonora. A qualidade tem mais relação com a tecnologia do amplificador e a construção dos tweeters, midrange e subwoofer, que vão garantir clareza e definição dos agudos, médios e graves.

Para eventos dentro de casa e ambientes fechados, uma caixa de som de tamanho médio com potência de 50 W é mais do que suficiente.

Para festas maiores em salões ou dias na piscina, por exemplo, caixas de 100 W a 200 W são a melhor indicação, pois o som vai conseguir se espalhar bem por todo ambiente com volume e qualidade.

E para eventos ao ar livre, com bastante gente, você vai precisar de uma caixa mais potente ou um sistema múltiplo com amplificadores, com potência acima de 200 W para que a música chegue a todo mundo com força e clareza.

Nesse último caso, existem torres de som que passam de 300 W e as mais caras que chegam até a 1.100 W

Peso e construção

Pensando em uma caixa de som que será levada para eventos, encontros e festas, considere o peso do equipamento, assim como a presença de alça ou rodinhas ou ainda um design mais ergonômico, que facilite o transporte.

Os materiais usados na construção e no acabamento da caixa de som vão determinar a durabilidade do aparelho. Importante também a presença de base ou apoios, para garantir estabilidade.

Lembre-se que muitos tipos de plástico podem quebrar com alguma facilidade ou serem danificados por longa exposição ao sol, enquanto a madeira pode ser um excelente material para caixas de som, mas não funciona para o uso na piscina, parque ou praia.

Nas saídas dos falantes, evite modelos com malhas ou tramas pouco resistentes, que podem quebrar ou rasgar com facilidade.

Caixas de som de tamanho médio costumam ter pares de tweeter e um subwoofer (para os graves), enquanto modelos mais sofisticados contam ainda com falantes midrange e em mais direções, para espalhar o som pelo ambiente de maneira mais uniforme.

Vale pesquisar por modelos que possuem iluminação integrada, como LEDs coloridos ou efeitos estroboscópicos, que vão adicionar um visual interessante à sua festa.

Resistência à água e areia

Para fazer festa no parque, na piscina ou na praia, escolha uma caixa de som que possua proteção contra água e areia. Assim, mesmo com respingos, chuva ou apoio no solo, o equipamento não vai correr riscos. A proteção mínima indicada contra água é a IPX6.

Duração da bateria e tipo de alimentação

Das caixinhas portáteis a dispositivos mais potentes e parrudos com conexão Bluetooth, a duração da bateria é essencial para manter a galera dançando na sua festa. Procure por produtos com boa autonomia da bateria ou que podem ser usados com cabo na energia.

Como as estimativas variam de acordo com os testes e as marcas, considere que caixas de som com indicação de 20 horas de reprodução, com carga cheia e uso no volume máximo, vão dar de 10 a 15 horas garantidas de música.

Atenção também ao tipo de alimentação, se é cabo de energia convencional, que vai exigir uma tomada, ou cabo USB/USB-C, para que você consiga manter o som com um power bank.

Conectividade

Não vale a pena investir em um speaker que não possua conexão Bluetooth. Busque modelos com essa tecnologia de versão 5.0 ou mais moderna, para garantir maior alcance e eficiência na conexão.

Modelos portáteis de tamanho médio e grande de praticamente todas as marcas acabam trazendo também entrada auxiliar P2, para conexão com outros dispositivos, e até mesmo porta USB ou entrada para cartão de memória. Se sua galera gosta de tocar e cantar, vale procurar equipamentos com entrada para microfone.

E falando em conectividade, é interessante pesquisar caixas de som com tecnologia TWS (True Wireless Stereo), ou seja, são equipamentos que conseguem ser pareados com outros alto-falantes via Bluetooth para criar mais canais e ganhar potência no seu som.