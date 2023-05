Câmera do iPhone deve receber maior avanço em 8 anos; veja o que muda

A Apple pode investir em um conjunto fotográfico totalmente reformulado em seus celulares básicos, segundo vazamentos recentes. Os vindouros iPhone 15 e iPhone 15 Plus devem inaugurar sensores de 48 megapixels na categoria mais em conta da maçã, após oito gerações do iPhone com lentes de 12 megapixels. Se confirmada, a novidade vai equiparar os dois modelos aos celulares premium das categorias Pro e Pro Max, que já usam a resolução desde o ano passado, com o iPhone 14 Pro.