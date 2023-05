Canon lança câmera compacta para vloggers e criadores de conteúdo

A Canon PowerShot V10 tem uma lente com abertura ƒ/2,8, dois botões de gravação com acesso rápido, sendo um na parte da frente e outro atrás, além de porta micro HDMI. Sua tela tem apenas 2 polegadas na proporção 3:2 e conta com uma função sensível ao toque para acesso ao menu de opções, que é bem simples. Segundo o site The Verge, as funções e controles da câmera foram projetados para agilizar a gravação rápida de vídeos curtos, mas ela peca ao não oferecer configurações tão sofisticadas de imagem.