Casas Bahia promove campanha com ofertas a cada 48 horas; saiba como participar

Como a Casas Bahia tem tudo que a vida pede, os clientes VIP também podem aproveitar benefícios exclusivos em parceiros como Burger King, L'Occitane Au Brésil e Descomplica. Veja a seguir como aproveitar as promoções no site e aplicativo da Casas Bahia.

Para se tornar um Viper, basta baixar o aplicativo da Casas Bahia e aceitar receber as comunicações do programa. Confira a seguir o tutorial:

A L'Occitane Au Brésil também é outra parceira da Casas Bahia e oferece vantagens para os Vipers. Quem está no nível Mega VIP tem 10% de desconto até o dia 31/07 no plano L'Occitane Au Brésil.

Vale ressaltar que os descontos citados acima estão disponíveis apenas para os clientes VIP e cada CPF pode adquirir somente um cupom. As promoções não são cumulativas e e que o benefício só é aplicado no link exclusivo da parceria. Para conferir todas as regras, basta acessar a página do programa de fidelidade.