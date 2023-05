Cassette Beasts: veja gameplay e requisitos do RPG 'estilo' Pokémon

Cassette Beasts é um RPG indie inspirado em Pokémon, com batalhas de turno e exploração solo ou em modo cooperativo local. Com uma arte pixelizada que remete aos clássicos da franquia, o jogo traz novidades, como a possibilidade de combinar criaturas. O título, desenvolvido pela Bytten Studio e publicado pela Raw Fury, está disponível para PC (via Steam, Microsoft Store e Game Pass) e Linux. As versões para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch chegaram recentemente, no último dia 25 de maio. A seguir, confira mais detalhes sobre gameplay e requisitos.