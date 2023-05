Celulares com Android podem ganhar widget para usar Google Bard; entenda

1 de 1 Bard, inteligência artificial do Google, terá widget localizado em tela inicial de dispositivos Android — Foto: Getty Images/Chesnot Bard, inteligência artificial do Google, terá widget localizado em tela inicial de dispositivos Android — Foto: Getty Images/Chesnot

Segundo o site especializado 9to5Google, a descoberta do novo widget do Bard foi a partir de um código identificado pelo portal. Atualmente, a IA está disponível apenas pelo site oficial. Por enquanto, não se sabe exatamente o que o atalho permitirá fazer, mas, de acordo com a mídia internacional, especula-se que ele será integrado a outros aplicativos, funcionando como uma inteligência artificial além de um chatbot no celular.

Inicialmente, espera-se que esta integração do Bard via widget seja feita apenas em dispositivos Pixel - o que possibilitará inclusive aos seus usuários fugirem de uma provável lista de espera - e não se sabe, por enquanto, se chegará para modelos de outras marcas. É possível que mais detalhes sobre a novidade sejam anunciados durante a conferência anual do Google, a Google I/O, que acontece na próxima quarta-feira (10).

Com o Bard, segundo o que foi anunciado pelo Google até agora, será possível fazer perguntas complexas, realizar comparativos entre produtos, solicitar receitas e obter informações precisas sobre eventos recentes e antigos. Além disso, o Bard disponibiliza links alternativos como referências para aprofundamento das questões formuladas pelos usuários. Por enquanto, não há previsão de lançamento do chatbot no Brasil nem em formato de widget nem enquanto site.

Com informações de 9to5Google e Android Central

