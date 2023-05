Claro paga multa de R$ 8 milhões por má qualidade da internet

A operadora Claro pagou uma multa de R$ 8 milhões aplicada pelo Procon RJ . A cifra milionária é referente a uma penalidade imposta em 2015 pelo órgão, que acusava a empresa de entregar baixa velocidade de internet a consumidores da cidade do Rio de Janeiro (RJ). O caso se arrastou por oito anos, após uma série de tentativas da companhia de reverter, judicialmente, a decisão do Procon. A Claro não comentou sobre o assunto.

A Procuradoria Geral do Município se manifestou no processo e defendeu a validade da multa aplicada pelo Procon Carioca. A decisão, mantida pelo tribunal, deu o desfecho da história. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, o valor de R$ 8 milhões da multa (que já foi já pago pela Claro) será encaminhado ao Tesouro Municipal. Ou seja, os clientes afetados pela má qualidade da internet não receberão qualquer parcela do montante.

Em nota, o diretor executivo do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Igor Costa, afirmou que “é importante o cidadão estar atento a todos os seus direitos quando adquire um produto ou serviço”. A entrega de velocidade de internet muito abaixo do valor previsto nos contratos das operadoras que oferecem serviços de internet fixa configura violação do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a Anatel, as prestadoras de serviços de internet devem disponibilizar aos clientes velocidade instantânea de conexão de, no mínimo, 40% da velocidade contratada. Já a velocidade média deve ser de, pelo menos, 80% da adquirida. Os limites mínimos de velocidade contratada pelos assinantes de bandas largas fixa e móvel entraram em vigor em 2014.

Operadora tenta evitar outra multa de R$ 10,7 milhões

Não foi a primeira vez neste ano que a Claro teve recurso negado em processo com multa milionária por violações ao Código de Defesa do Consumidor. Em janeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve decisão do Procon-SP de multar a operadora em R$ 10,7 milhões. A empresa recorreu novamente.

Entre as acusações feitas pelo órgão paulista estão: falta de informação de taxa de visita técnica, cobrança indevida, inserção irregular do nome de clientes no serviço de proteção ao crédito, propaganda enganosa e vazamento de dados cadastrais.