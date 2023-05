Com Carinho, Kitty: entenda com quem ela fica no final da 1ª temporada

A série Com Carinho, Kitty estreou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (18) e já ocupa o primeiro lugar de seriados mais vistos da semana no streaming. Spin-off da trilogia de comédia romântica Para Todos Os Garotos que Já Amei, a trama acompanha as aventuras amorosas e familiares de Kitty Song Covey em seu ensino médio na Coreia do Sul.

Com apenas 10 episódios, ainda não há confirmação de segunda temporada pela plataforma de streaming. Isso gera grande apreensão entre os fãs, visto que o desfecho ainda permanece com alguns arcos narrativos sem conclusão, além de várias dúvidas sobre com quem Kitty realmente fica no final. Pensando nisso, o TechTudo traz, logo abaixo, o final explicado de Com Carinho, Kitty. Confira.

2 de 5 Série de comédia romântica é estrelada pela atriz canadense Anna Cathcart — Foto: Divulgação/Netflix Série de comédia romântica é estrelada pela atriz canadense Anna Cathcart — Foto: Divulgação/Netflix

O que acontece no final de Com Carinho, Kitty? ( Atenção, spoilers abaixo! )

Um dos principais motivos da viagem de Kitty (Cathcart) à Coreia do Sul inclui ficar mais perto do namorado Dae (Choi Min-young), que não vê há quatro anos. Como é apresentado nos episódios finais da primeira temporada, os dois acabam não ficando juntos, pois Kitty descobre que nutre sentimentos amorosos por outra pessoa.

E ainda no aeroporto, antes de partir de volta para Los Angeles, ela diz ao jovem Dae que ele sempre será seu primeiro amor e o primeiro namorado perfeito. A despedida dos dois é selada com um abraço e um último beijo, o que dá a entender que eles ainda serão amigos em um futuro próximo.

3 de 5 O personagem Dae, interpretado por Choi Min-young, é o primeiro namorado e amor de Kitty — Foto: Divulgação/Netflix O personagem Dae, interpretado por Choi Min-young, é o primeiro namorado e amor de Kitty — Foto: Divulgação/Netflix

Yuri, amizade ou amor?

No começo da trama, Yuri (Gia Kim) passa a ser a inimiga número um de Kitty logo após "roubar" o namorado da protagonista. Mas é justamente na festa de Min Ho (Sang Heon Lee) que Kitty passa a perceber que sente algo a mais pela garota, tendo até mesmo um sonho erótico com ela.

Após se entender com Dae durante a excursão do colégio, Kitty acabando dividindo a tenda com Yuri. É neste momento que as duas adolescentes passam a desenvolver uma amizade improvável e trocar confidências íntimas. A personagem-título, então, percebe que além de gostar de garotos, ela também gosta de garotas, se descobrindo bissexual.

No último episódio, a protagonista está no aeroporto e encontra acidentalmente Yuri ali. Ela tenta contar a verdade para a crush, mas Juliana chega de viagem e as interrompe. Kitty percebe então que Yuri está completamente apaixonada por Juliana. Assim, ela vai embora sem dizer nada, se conformando com o fato de que não pode fazer nada sobre isso.

4 de 5 Gia Kim dá vida à Yuri, que inicialmente é a inimiga número um de Kitty e, logo depois, sua nova crush — Foto: Divulgação/Netflix Gia Kim dá vida à Yuri, que inicialmente é a inimiga número um de Kitty e, logo depois, sua nova crush — Foto: Divulgação/Netflix

E como Min-Ho entra na história?

Durante toda a temporada, os dois personagens tiveram seus altos e baixos, já que uma rivalidade inicial desponta nos nervos dos dois adolescentes. Mas após meses de convívio em um mesmo dormitório, Kitty começa a ver um lado mais suave e carinhoso de Min Ho, um dos melhores amigos de Dae, seu ex-namorado.

Na cena final, logo após ser expulsa do colégio interno KISS, Kitty, já sentada dentro do avião antes de decolar, percebe que Min Ho está sentado ao seu lado. Ele se declara, dizendo que está se apaixonando por ela. Kitty, sem reação por conta da revelação do garoto, fica imóvel pensando sobre o que acabou de escutar até que o episódio simplesmente termina focando na expressão da adolescente. Vale lembrar que, por coincidência ou não, os dois se encontraram pela primeira vez também em um aeroporto a caminho de Seul.

5 de 5 Min Ho (Sang Heon Lee) se declara à Kitty na cena final da série teen — Foto: Divulgação/Netflix Min Ho (Sang Heon Lee) se declara à Kitty na cena final da série teen — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o trailer oficial de Com Carinho, Kitty:

