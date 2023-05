Como bloquear cartão do Nubank em caso de roubo

📝 Como evitar ter o WhatsApp clonado? Veja no Fórum do TechTudo

Vale dizer que a plataforma não elimina a necessidade de entrar em contato com o suporte do Nubank. Desse modo, o “Me roubaram” é um passo inicial, para que seja feito o bloqueio imediato tanto à conta, quanto ao cartão. Depois disso, é preciso relatar ao banco digital o acontecido, seja pelo e-mail "meajuda@nubank.com.br" ou pelo telefone (0800 591 2117), a qualquer hora do dia e da noite. Além disso, é importante fazer o boletim de ocorrência o quanto antes e informar ao Nubank também.

Depois, quando chegar a segunda via, é possível ainda fazer o desbloqueio do seu cartão pelo aplicativo, bastando confirmar a sua identidade via e-mail ou reconhecimento facial. Caso seja necessário, basta entrar em contato com a central de atendimento para solicitar uma nova via ou esclarecer dúvidas.