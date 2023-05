1 de 11 Como editar vídeo no Inshot? Aprenda a usar o editor com guia completo — Foto: Reprodução/TechTudo Como editar vídeo no Inshot? Aprenda a usar o editor com guia completo — Foto: Reprodução/TechTudo

Conhecendo a interface do Inshot

Ao abrir o Inshot, a primeira tela irá oferecer opções para editar vídeos, fotos ou fazer uma colagem. Como esse guia é voltado para a edição de vídeos, vamos mostrar os principais recursos. Após importar um clipe, o editor irá exibir seu conteúdo em diversos frames e com uma linha de tempo no canto inferior. Acima disso, estarão disponíveis todos os recursos do Inshot. Na função "Fundo", por exemplo, é possível borrar, adicionar uma cor ou um gradiente às bordas do seu vídeo.

Já em "Animação", os usuários podem adicionar efeitos como fade, zoom in e zoom out ao longo do vídeo. O triângulo deitado funciona como player do clipe, e é possível desfazer e refazer ações com as setas no canto inferior direito. A seta do canto superior direito, por sua vez, oferece a opção de descartar o seu projeto ou salvá-lo como rascunho.

Como importar um vídeo no Inshot

O primeiro passo para começar a editar no Inshot é importar um vídeo para o aplicativo. Para isso, na tela inicial do aplicativo, toque em "Vídeo". O app irá pedir permissão para acessar suas fotos e você deve conceder clicando em "Permitir". Na tela seguinte, toque em "Vídeo" para filtrar apenas as filmagens de sua galeria e escolha o arquivo desejado. Confirme no ícone de check.

Como juntar vários vídeos no Inshot

Depois de importar seu vídeo, o Inshot abrirá o editor. Caso queira adicionar outra filmagem ao seu projeto, vá no ícone de "+" no canto inferior esquerdo da tela e toque em "Vídeo/Foto". Em seguida, escolha o conteúdo desejado e confirme no ícone de check. O segundo vídeo será adicionado na frente do primeiro. Para trocar a ordem, dê um toque longo no clipe. Depois, coloque-o atrás do primeiro vídeo.

Como colocar música no Inshot

Para adicionar uma música ao seu vídeo, toque em "Música" no menu inferior do editor. O aplicativo também mostrará as opções de adicionar sons em "Efeitos" e fazer gravações de voz em "Gravação". Para continuar, toque em "Música" novamente e escolha uma das opções disponíveis. Em "Extrair áudio do vídeo" é possível usar o som de outra gravação para colocar no seu projeto. Já em "Minhas músicas", o usuário poderá escolher uma gravação de voz para colocar como áudio.

Como colocar legenda no Inshot

Apesar de não oferecer o recurso de legendas automáticas, o editor permite adicioná-las de forma manual. Para isso, vá em "Texto", no menu inferior e escreva a legenda desejada. É possível mudar sua fonte, cor e adicionar alguma animação. Feito isso, toque no ícone de check. Uma nova trilha aparecerá na linha do tempo com o texto escrito. Para definir em que parte seu texto vai começar e terminar, basta mexer nas setas da borda da transição.

Como cortar vídeo no Inshot

Fazer cortes no Inshot é bem simples. Basta arrastar a seta disposta na borda inicial do vídeo para o ponto onde você deseja que ele comece. Esse procedimento também pode ser feito da mesma forma no final do vídeo. Caso você queira cortar um trecho específico no meio da filmagem, arraste o player até que o tocador, ou seja a linha vertical, esteja no início da passagem a ser cortada. Então, toque em "Dividir". Arraste novamente o vídeo para que o tocador fique no fim do trecho e clique em "Dividir" novamente. Depois, basta tocar em "Excluir".

Como acelerar/fazer slow vídeo no Inshot

Caso queira acelerar ou diminuir a velocidade do seu vídeo, toque em "Rapidez", no menu inferior. O editor mostrará uma barra de 0.5 à 100, sendo 1 a velocidade original do seu vídeo. Basta deslocar o quadradinho branco para o número que mais se adequa à rapidez desejada. Para acelerar apenas um trecho do seu vídeo, toque em "Curva". Será mostrado uma espécie de gráfico com os frames do vídeo. Movimente uma das bolinhas azuis do gráfico para cima para aumentar a velocidade, ou para baixo para diminuir. Ao finalizar, toque no ícone de check.

Como dar zoom no Inshot

Para dar zoom em um vídeo, toque na função "Canvas", no menu inferior do aplicativo. O editor mostrará diversas opções de proporções de redes sociais, como Instagram, YouTube e TikTok. Caso não queira usar nenhuma delas, é possível definir seu zoom fazendo movimentos de pinça na tela. Quando estiver pronto, toque no ícone de check para confirmar.

Como fazer transição no Inshot

Ao adicionar, pelo menos, dois vídeos no Inshot, o editor exibirá um ícone entre eles. Toque no símbolo para adicionar uma transição entre as duas filmagens. O editor mostrará diversas opções divididas em categorias como "Básicas", "Super" e "Filme". Ao tocar em uma das alternativas, o app exibirá uma prévia de como o clipe vai ficar. É possível aumentar ou diminuir o tempo da animação na barra de relógio. Quando estiver satisfeito com o resultado, toque no ícone de check.

Como exportar vídeo do Inshot

Após terminar de editar seu vídeo, toque em "Salvar", no canto superior direito da tela. Se quiser, personalize a resolução, taxa de fotogramas e formato. Confirme em "Salvar" novamente. O upload do vídeo para sua galeria será iniciado. Também é possível enviar o vídeo diretamente para outras plataformas, como Instagram, YouTube e TikTok. Basta clicar na opção da rede social desejada.

Inshot é gratuito?

Sim, o uso do Inshot é gratuito. No entanto, existem alguns recursos exclusivos para assinantes do Inshot Pro, como transições pagas e efeitos e adesivos exclusivos . Além disso, na versão gratuita, todos os vídeos editados pelo app são salvos com seu logotipo. Na versão paga, é possível tirar a marca d'água e editar sem anúncios. O valor é de R$ 9,99/mês ou R$ 68,99/ano. A compra vitalícia também está disponível pelo preço de R$184,99.

Com informações de Inshot

