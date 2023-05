Como funciona a cobrança extra da Netflix? 5 perguntas sobre a nova regra

Tal decisão já era esperada desde 2022, quando a Netflix anunciou testes e possíveis medidas para coibir uma prática que a própria empresa já incentivava em 2017, ao postar no Twitter que "Amar é compartilhar uma senha". A mudança, no entanto, gera diversas dúvidas sobre como o processo vai funcionar e como não ser cobrado. Para ficar por dentro das novidades sobre o compartilhamento de senhas, confira as informações a seguir.

2 de 5 Comunicado a ser enviado por e-mail a usuários que compartilham sua senha fora do endereço principal — Foto: Divulgação/Netflix. Editado por Jonathan Firmino Comunicado a ser enviado por e-mail a usuários que compartilham sua senha fora do endereço principal — Foto: Divulgação/Netflix. Editado por Jonathan Firmino

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O que é o compartilhamento de senha?

Acessos fora da casa do assinante, com outro endereço de IP ou ID de aparelho, são considerados compartilhamentos indevidos pela Netflix. Eles serão permitidos a partir de agora mediante ao pagamento da taxa extra mensal por pessoa, além do valor da assinatura. Segundo a empresa, quando um usuário contrata o serviço, ele deve acessar a plataforma dentro de casa, a partir de um endereço de IP considerado como principal. Dentro dessa localidade, utilizando a mesma rede de Internet e em dispositivos identificados, todos os membros da família poderão consumir o conteúdo.

No anúncio voltado para o Brasil, Netflix esclareceu também que seus assinantes poderão consumir a plataforma em viagens ou fora da residência - mas não definiu como serão esses acessos dentro da nova medida. Caso o usuário tenha uma segunda casa ou assista pelo celular, é solicitado que ele faça login uma vez por mês nos aparelhos.

3 de 5 O consumo da plataforma deverá ser feito apenas por pessoas da mesma residência que o assinante — Foto: Divulgação/Netflix O consumo da plataforma deverá ser feito apenas por pessoas da mesma residência que o assinante — Foto: Divulgação/Netflix

Quem pode ser cobrado?

Assinantes que compartilham a conta com outras pessoas fora do endereço principal devem comprar o acesso extra, de acordo com o anúncio da empresa. No e-mail que será enviado aos usuários (disponível acima), há primeiramente um aviso sobre o uso exclusivo da Netflix na mesma residência e é oferecido, ainda, o novo serviço. No entanto, ainda não há informações sobre uma notificação direta quando a ação de fato ocorrer. O TechTudo entrou em contato com a empresa para entender essas questões, mas ainda não obteve resposta. De acordo com práticas de outros países, quando um usuário fora do endereço principal tentar logar, o assinante recebe um e-mail.

Como essas entradas são consideradas indevidas pela plataforma, elas só poderão ser consideradas ativas pela Netflix mediante cobrança por cada visitante extra. Clientes Padrão tem direito a apenas um visitante, enquanto os do plano Premium podem adquirir dois. Além do valor da assinatura, será incluída a cobrança mensal de R$ 12,90 por cada conta adicional. O novo assinante terá direito a um login e senha própria, além da criação de perfil. Na nova modalidade, a taxa será paga pelo titular da conta que convidou o novo cliente.

O que fazer para não ser cobrado?

No Brasil, ainda não se sabe como a empresa vai notificar os usuários que compartilham senha. No entanto, em países onde a medida já estava valendo, a Netflix recomenda verificar os acessos fora de sua residência e encerrar as sessões, caso o assinante não aceite ser cobrado pela taxa extra.

Para isso, é possível definir uma residência nas configurações do serviço de streaming através de uma smart TV. Outra opção é entrar na plataforma pelo computador e acessar a opção "Gerenciar acesso e aparelhos". Nesta aba, o cliente pode verificar todos os acessos feitos com sua conta, dentro e fora da residência, e encerrar as sessões indevidas.

A Netflix também permite a transferência de perfil, onde o usuário pode levar seu perfil para uma outra assinatura sem perder informações como histórico, lista e recomendações personalizadas. O recurso pode ser útil para quem irá se mudar para um novo endereço onde já tenha uma conta da Netflix e não quer perder seus dados pessoais.

4 de 5 Recursos como a transferência de perfil é uma das medidas sugeridas pela Netflix para diminuir os acessos indevidos — Foto: Divulgação/Netflix Recursos como a transferência de perfil é uma das medidas sugeridas pela Netflix para diminuir os acessos indevidos — Foto: Divulgação/Netflix

Isso só acontece no Brasil?

De acordo com matéria da agência Reuters publicada nesta quarta-feira (24), usuários de 103 países receberam e-mails da Netflix com novas informações sobre o compartilhamento indevido de senhas. Entre as nações, estão Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália, Singapura, México e Brasil. Os números variam de acordo com o país. Nos EUA, por exemplo, o valor da taxa é de US$ 8 mensais (aproximadamente R$ 40, conforme cotação atual).

A monetização dos acessos indevidos já era avaliada pela Netflix desde 2019, mas foi a partir de 2022 que novos recursos foram testados para coibir os acessos. Em agosto do ano passado, a plataforma anunciou a extensão Netflix Homes, que identificava entradas fora da residência principal. O recurso foi testado em países da América Latina, como Chile, Costa Rica e Peru. Já em fevereiro deste ano, Canadá, Espanha, Portugal e Nova Zelândia integraram a lista de países que teriam a cobrança de taxa extra.

5 de 5 Página da Netflix onde o usuário pode adquirir uma conta extra — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Página da Netflix onde o usuário pode adquirir uma conta extra — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Por que a Netflix está cobrando essa taxa extra?

No texto "Novidades sobre o compartilhamento", publicado na área de imprensa da Netflix em fevereiro de 2023, a diretora de inovação Chengyi Long esclareceu que a prática estaria prejudicando a criação de novas produções na plataforma. "Hoje, mais de 100 milhões de residências compartilham contas — o que impacta a nossa capacidade de investir em séries e filmes de grande qualidade", informou a diretora.

A Netflix conta com uma cadeia de produções originais realizadas em todo o mundo. Porém, a empresa tem visto o número de assinaturas cair desde 2019. De acordo com dados do Wall Street Journal publicados em dezembro de 2022, apenas nos EUA e Canadá houve uma baixa de 1,3 milhão de assinantes, sendo um milhão no restante do mundo.

Números mais recentes publicados na CNN informam que, em abril deste ano, a empresa obteve um aumento líquido de 1,75 milhão de assinantes globais, o que representa um avanço de 5% em comparação ao ano passado. Ainda que razoável, o número ainda está abaixo dos três milhões que os analistas de Wall Street esperavam.

Com informações de CNN, Netflix (1 e 2) e Reuters

Assista também: veja como mudar o plano da Netflix