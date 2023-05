Como usar emulador no iPhone (iOS)

Dito isso, veja, na matéria a seguir, como instalar um emulador no iPhone. Vale ressaltar que, por essas serem plataformas extraoficiais, existe o risco de exposição a vírus e malwares. Nesse sentido, a indicação oficial é de não instalar um emulador. Tendo isso em mente, cada usuário deve estar ciente da responsabilidade e realizar o processo por sua conta e risco.

1 de 8 Delta é um dos emuladores disponíveis para iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/Delta Delta é um dos emuladores disponíveis para iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/Delta

É possível usar emulador no iPhone?

Sim, é possível usar emuladores no iPhone. Mesmo que a Apple não permita emuladores de jogos na App Store, existem diversas opções disponíveis na Internet. Porém, ao fazer o download de um emulador, é necessário ter em mente que há riscos envolvidos, uma vez que não há garantia de que o emulador seja seguro ou que os jogos que você baixar nele sejam legítimos.

No iOS, é possível instalar emuladores sem a necessidade de fazer jailbreak, por meio de sideloading — método que permite aos desenvolvedores de apps distribuir aplicativos sem passar pela App Store. Um exemplo de software que permite fazer sideloading é a AltStore.

Vale lembrar que o uso de emuladores pode não ser legal em todos os países, e que a Apple pode tomar medidas contra usuários que utilizam esses programas. No Brasil, por exemplo, emuladores não são proibidos, mas o download de cópias de jogos é considerado pirataria.

2 de 8 Crisis Core: Final Fantasy rodando no emulador PPSSPP — Foto: Divulgação/PPSSPP Crisis Core: Final Fantasy rodando no emulador PPSSPP — Foto: Divulgação/PPSSPP

Para que serve um emulador no iPhone?

Um emulador no iPhone serve para emular um console de jogos antigo diretamente no iOS. Isso significa que você pode jogar títulos clássicos de consoles como o Nintendinho, Super Nintendo, PlayStation 1 e Game Boy, entre outros, em seu iPhone. Além disso, os emuladores permitem experimentar jogos que não podem mais ser adquiridos por métodos tradicionais.

Outra vantagem dos emuladores é que eles permitem personalizar a experiência de jogo. É possível ajustar as configurações para melhorar a qualidade gráfica ou aumentar a velocidade do jogo, por exemplo. Há ainda opções para escolher diferentes controles, como um joystick dedicado ou a tela sensível ao toque do iPhone.

Quais são as opções de emulador para usar no iPhone?

Existem várias opções de emuladores disponíveis para download na Internet, como o GBA4iOS, Delta, RetroArch, entre outros. Cada um desses emuladores roda um conjunto de plataformas.

O Delta, por exemplo, permite rodar jogos de Nintedinho, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Game Boy Advance e Nintendo DS. Já o RetroArch roda títulos desde o primeiro Atari 2600 até Nintendo Wii e PlayStation 2.

Outras opções de emuladores para iPhone são Eclipse, DolphiniOS, Provenance, iNDS e PPSSPP. Todas as opções citadas aqui podem ser instaladas sem jailbreak, mas estão disponíveis apenas via sideloading na AltStore.

3 de 8 RetroArch é um dos emuladores disponíveis para iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/YouTube RetroArch é um dos emuladores disponíveis para iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/YouTube

Há riscos em usar emuladores de jogos no iPhone?

Há alguns riscos em usar emuladores no iPhone. Primeiro, é preciso fazer o download de um emulador a partir de uma fonte externa, o que pode expor seu dispositivo a malware, já que essas fontes não passam por verificação de segurança de lojas de apps. Além disso, a Apple não permite emuladores de jogos na App Store.

Porém, se você tomar as precauções necessárias, pode usar emuladores sem problemas. Hoje em dia, não é mais necessário fazer jailbreak no iPhone para usar emuladores, mas o dispositivo pode ser corrompido durante a instalação e o uso. Se isso acontecer, a Apple não oferece conserto do aparelho.

Como usar emulador de jogos no iPhone?

Só é possível instalar emulador no iPhone por meio de uma fonte externa, a AltStore. Essa loja alternativa não está disponível na App Store do iOS e precisa ser acessada em um computador com Windows ou macOS, sendo que o processo para fazer isso envolve alguns passos. Confira, a seguir como instalar a AltStore no PC.

Passo 1. No Windows, tenha tanto o iTunes quanto o iCloud instalado na máquina. Esse passo não é necessário no macOS. Depois, acesse o site da AltStore (https://altstore.io/) e baixe o software para a plataforma de preferência;

4 de 8 Faça download da AltStore no PC — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Faça download da AltStore no PC — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 3. Extraia todos os arquivos para uma pasta, execute o instalador “setup.exe” e siga as instruções que aparecem na tela;

5 de 8 Instale a AltStore no PC — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Instale a AltStore no PC — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 4. Abra a AltStore e o iTunes ao mesmo tempo. Em seguida, conecte o iPhone no PC. Por meio da barra de tarefas do Windows, clique com o botão esquerdo do mouse no ícone da AltStore e acesso o menu “Install AltStore”. Selecione o dispositivo que receberá a loja e preencha os dados de login quando for solicitado;

6 de 8 Instale a AltStore no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Instale a AltStore no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 5. Aguarde a AltStore ser instalada no iPhone, mas não abra o aplicativo no smartphone ainda. Com a AltStore instalada, acesse os Ajustes do iPhone e navegue pelos menus Geral e Gestão de VPN e Dispositivo;

7 de 8 Autorize a AltStore no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Autorize a AltStore no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 7. Na seção “App do desenvolvedor”, toque na opção da AltStore e escolha confiar seu Apple ID ao aplicativo.

8 de 8 Finalize a autorização da AltStore — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Finalize a autorização da AltStore — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Pronto! Agora você já pode usar a AltStore para baixar emuladores no iPhone.

