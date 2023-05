Concurso premia estudantes que criam soluções para problemas reais

O projeto Solve for Tomorrow, da Samsung , abriu inscrições nesta terça-feira (24) para a 10ª edição do programa. A iniciativa tem como público alunos e professores do ensino médio que possam se interessar pela criação de soluções inovadoras para questões relacionadas à saúde, educação e sustentabilidade. Os projetos cadastrados devem propor resoluções para problemas reais com base em conhecimentos da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Os grupos interessados devem reunir entre três e cinco participantes, todos do mesmo ano escolar. Quanto ao professor orientador, ele deve lecionar alguma disciplina dentro das Ciências da Natureza e/ou Matemática a pelo menos dois integrantes da equipe. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho pelo site dedicado ao programa e a premiação dá aos finalistas aparelhos como Smart TVs, celulares, notebooks e outros dispositivos da empresa sul-coreana.

O Solve for Tomorrow teve início em 2014 e, de lá para cá, foi marcado pela passagem de mais de 168.559 estudantes, além da participação de 36.420 professores e 6.049 escolas públicas. Nesse tempo, a iniciativa trabalhou formas de ajudar alunos na produção dos projetos e implementou webinars, workshops e mentorias para que os participantes pudessem ter a oportunidade de otimizar suas ideias antes da apresentação final.

Em 2022, o programa registrou um aumento de 65% na participação em comparação com a competição anterior. Foi também no ano passado que projetos voltados a questões de saúde e sustentabilidade se destacaram entre os primeiros lugares. A exemplo disso, é possível mencionar os alunos de Cascavel, no Ceará, que levaram medalha de ouro por criarem cápsulas sustentáveis biodegradáveis em combate a arboviroses.

O restante do pódio foi ocupado por iniciativas como a de estudantes que criaram uma biopomada para o tratamento da Leishmaniose e outra que elaborou uma horta magnética para a produção de hortaliças sem o uso de agrotóxicos. Há ainda aqueles que foram mencionados pela vitória do júri popular e pela menção honrosa, categorias que devem ser mantidas neste ano também. O cronograma da 10ª edição teve início neste mês de abril e deve seguir com a seguinte programação:

25/04 a 12/07: inscrição de projetos e mentoria para os inscritos

inscrição de projetos e mentoria para os inscritos 11/08: divulgação dos 20 semifinalistas no site

divulgação dos 20 semifinalistas no site 15/08 a 29/09: mentoria para os semifinalistas

mentoria para os semifinalistas 09/10: divulgação dos 10 finalistas no site

divulgação dos 10 finalistas no site 10/10 a 22/11: mentoria técnica para os finalistas

mentoria técnica para os finalistas 16/11 a 26/11: votação aberta para o Júri Popular

votação aberta para o Júri Popular 27/1: IV Mostra Solve for Tomorrow

IV Mostra Solve for Tomorrow 28/11: divulgação dos vencedores

Como fazer a inscrição

Para garantir a participação no concurso, é preciso acessar o site da Solve for Tomorrow e procurar a aba “Inscreva-se”, que fica no canto superior direito da página. Na página de cadastro, é preciso indicar os dados do responsável pelo projeto, informações sobre a instituição e também sobre os integrantes da equipe.

Vale lembrar que os alunos podem ser de turmas diferentes, contanto que estejam no mesmo ano letivo. Caso a equipe opte por incluir um professor parceiro aliado ao orientador para ajudar no processo criativo, é preciso incluí-lo no cadastro.

Prêmios

A semifinal contempla 20 equipes, enquanto a final seleciona apenas 10 grupos para participar da disputa. A avaliação passa primeiro por um júri popular e logo em seguida vai para a banca julgadora, que selecionará os três vencedores nacionais.

Os alunos ganhadores serão premiados com dispositivos da Samsung, enquanto a escola receberá um projetor da fabricante. Professores e estudantes finalistas terão direito a notebooks e tablets, respectivamente.

Com informações da Samsung

