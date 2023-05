Conheça LoLdle, jogo 'estilo' Wordle que dá um desafio sobre LOL por dia

LoLdle é um game online e gratuito sobre o universo de League of Legends , e que pode ser acessado de qualquer navegador de Internet. Ele pega conceitos de quebra-cabeças similares aos do famoso Wordle e usa personagens, habilidades, artes e frases do MOBA para desafiar seus jogadores. Ao todo, são cinco modos disponíveis (Clássico, Falas, Habilidade, Emoji e Splash Art) sempre com novos conteúdos que se renovam a cada dia. LoLdle também está disponível em português e sempre salva sua pontuação a cada novo desafio concluído.

LoLdle traz desafios de quebra-cabeças com personagens de League of Legends — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Como funciona o LoLdle?

O funcionamento é bem simples, você acessa o site loldle.net e escolhe o modo de jogo. Cada um deles funciona de forma diferente, mas o princípio é o mesmo: é necessário adivinhar o campeão, como são chamados os personagens em League of Legends. Para isso, será exibido uma arte, frase, emojis ou até as habilidades de um dos mais de 160 personagens do game.

Os modos são:

Clássico: chute o nome do campeão secreto do dia e ganhe dicas com base em características similares, como sexo, raça, posição ou data de lançamento do personagem

Falas: adivinhe o campeão por alguma frase famosa que ele fala durante a partida;

Habilidade: o jogo te mostra apenas uma habilidade e você precisa adivinhar a qual campeão ela pertence. O ícone aparece em preto e branco e rotacionado, para dificultar a tarefa;

Emoji: o LoLdle mostra um conjunto de emojis, que são revelados a cada tentativa. A partir deles, o usuário tem que adivinhar qual personagem eles se referem.

Splash Art: uma pequena parte da arte do campeão é mostrada, se expandindo a cada tentativa. Algumas fotos são das skins dos personagens.

É possível jogar por várias tentativas até acertar ou desistir. Sua pontuação fica registrada sem nem mesmo precisar criar uma conta e é possível comparar performances a cada dia. Um novo campeão é selecionado para cada categoria a cada 24 horas.

Vale dizer que este não é o primeiro jogo no “estilo Wordle” temático de League of Legends, outro exemplo recente é o Yordle, que brinca com palavras relacionadas ao jogo. O game também não tem qualquer afiliação oficial com League of Legends e nem mesmo foi criado pela Riot Games. LoLdle tem um desenvolvimento independente e é mantido por um fã que se identifica apenas como "Pimeko".