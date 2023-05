Conheça Make it Meme, jogo que te coloca para criar memes com os amigos

Make it Meme é um jogo online e gratuito que pode ser acessado pelo navegador e jogado entre amigos ou desconhecidos. Seu objetivo é a criação de memes em tempo real, utilizando imagens e animações de forma aleatória, com uma dinâmica semelhante a de Gartic Phone . É possível criar salas ou entrar em outras já existentes, onde os usuários competem votando entre os melhores memes feitos durante as partidas. É possível definir uma partida com até 10 rodadas, enquanto cada lobby pode ter, no máximo, 15 jogadores simultaneamente.

1 de 3 Crie memes com o Make it Meme — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Crie memes com o Make it Meme — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

👉 GTA: posso jogar multiplayer com PS4 tendo Xbox One? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

Como funciona?

O Make it Meme, ou “Faça um meme”, traduzido para o português, tem um banco de dados com centenas de memes para serem utilizados. A categoria “Melhores memes”, por exemplo, contava com 536 até o fechamento do texto, e esse número é sempre atualizado. É possível ainda escolher uma sala apenas com memes animados ou com todos os tipos misturados.

A partir daí os jogadores se juntam em um mesmo lobby e a partida começa. É preciso dar uma legenda para a imagem ou animação que aparecer na tela, de preferência que combine com a temática e que seja engraçado. Após o tempo acabar, uma votação é iniciada. Todos os usuários decidem se o meme é bom, médio ou ruim.

2 de 3 Elabore os memes em tempo real — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Elabore os memes em tempo real — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

De acordo com a votação, uma certa pontuação é distribuída para cada jogador. Os pontos podem ser positivos ou negativos, o que deixa a vitória ainda mais difícil. Ao final, vence quem tiver mais pontos, sendo consagrado com o título de “mestre dos memes”.

Modos de jogo e com amigos

Make it Meme tem três modos de jogo: “Normal”, onde cada jogador recebe um meme aleatório e diferente,“Mesmo meme”, onde todos na sala recebem memes iguais e precisam usar a criatividade para elaborar as legendas, e “Relaxado”, sem limite de tempo, para quem não quer se estressar jogando contra o relógio.

3 de 3 Modos de jogo em Make it Meme — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Modos de jogo em Make it Meme — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Outra boa pedida para Make it Meme é jogar com amigos utilizando algum serviço de chamadas como o Discord. O game não possui chat de voz por padrão e usar este recurso pode deixar a experiência ainda mais divertida e variada, da mesma forma que ocorre com os similares Gartic, Gartic Phone e Stop.