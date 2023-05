Conheça Mouse, jogo de tiro com visual retrô que lembra a Disney de 1930

Mouse é um novo jogo de tiro FPS que surpreendeu pelo seu visual de desenho animado no estilo Rubber Hose, assim como nos desenhos da Disney de 1930 e em títulos como Cuphead . O game foi revelado nesta última quarta-feira (10) e rapidamente chamou a atenção de jogadores, porém parece estar em um estágio de desenvolvimento ainda muito inicial. Mouse por enquanto está confirmado para PC na loja digital Steam , sem uma data de lançamento definida. No site oficial estão listadas versões também para consoles PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e Nintendo Switch .

1 de 2 Mouse é um game de tiro em primeira pessoa (FPS) com visuais que remetem a desenhos animados dos anos 30 — Foto: Reprodução/Steam Mouse é um game de tiro em primeira pessoa (FPS) com visuais que remetem a desenhos animados dos anos 30 — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual é o melhor Call of Duty já feito? Deixe sua opinião no Fórum do TechTudo.

História

A história de Mouse acompanhará o detetive particular John Mouston enquanto ele tenta limpar uma cidade corrupta de criminosos. Porém, no processo, ele acaba se envolvendo em uma grande trama de traição e assassinato. O personagem possui traços semelhantes à primeira versão de Mickey Mouse, com grandes orelhas redondas, luvas brancas e nariz redondo. Talvez isso seja uma forma de homenagem ou um traço da animação Rubber Hose tradicional da Disney, porém sua personalidade é bem diferente da de Mickey.

Gameplay

Mouse traz uma gameplay repleta de armas no arsenal, como Revolver, Tommy Gun, Hammer, Carcano e Dynamite, além de poder lutar desarmado com seus punhos. Apesar do visual de desenho animado, as mortes são um pouco violentas. Os tiros fazem a cabeça do adversário desaparecer e o dinamite faz seus corpos virarem cinzas. Haverá também um sistema de power-up chamado Fantastic-o-Matic, no qual o usuário poderá usar máquinas de venda espalhadas pela cidade para comprar melhorias nas armas e novas habilidades.

2 de 2 Mouse será inspirado em jogos de tiro FPS clássicos e também em filmes Noir — Foto: Reprodução/Steam Mouse será inspirado em jogos de tiro FPS clássicos e também em filmes Noir — Foto: Reprodução/Steam