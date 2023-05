CS:GO Paris Major 2023: como assistir à final entre Vitality e GamerLegion

A grande final do BLAST.tv Paris Major 2023, torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , acontece neste domingo (21) a partir das 12h, no horário oficial de Brasília. As finalistas são Team Vitality e GamerLegion, que irão se enfrentar na Accor Arena em Paris, França. Você poderá assistir à série melhor de três partidas (MD3) nos canais do streamer Alexandre "Gaules" Borba e de seus parceiros na Twitch. Ainda há a opção de assistir aos jogos nos canais da BLAST na plataforma da Amazon ou no YouTube.

Vale lembrar que o BLAST.tv Paris Major 2023 é o último torneio Major de CS:GO por conta da chegada do Counter-Strike 2 (CS2). GL e Vitality disputam a taça e o prêmio de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões). Confira, a seguir, como que foi a campanha de GL e Vitality até chegarem à grande final.

1 de 3 Accor Arena também receberá a grande final do BLAST.tv Paris Major 2023, o último mundial de CS:GO — Foto: Divulgação/BLAST.tv Accor Arena também receberá a grande final do BLAST.tv Paris Major 2023, o último mundial de CS:GO — Foto: Divulgação/BLAST.tv

👉 Como instalar o game Counter-Strike? Descubra no Fórum do TechTudo

GamerLegion

A GamerLegion chega à final de forma surpreendente. Sua campanha iniciou no Challengers Stage da pior forma possível, com duas derrotas em sequência em duelos contra Complexity Gaming e TheMongolZ. Na beira do abismo da eliminação, os europeus tiveram um forte equilíbrio mental para fazer o necessário pela sobrevivência no mundial: três vitórias seguidas. Liderada pelas ótimas atuações do romeno Ivan "iM" Mihai, a GamerLegion bateu MOUZ, OG e FORZE e garantiu sua classificação de forma dramática para a próxima fase, o Legends Stage.

Apesar da derrota para a Natus Vincere na estreia do Legends, a GL seguiu evoluindo e não deixou sua situação ficar preocupante novamente. Sem sustos, os europeus conquistaram três vitórias contra 9INE, Fnatic e Apeks, assegurando sua passagem direta para a Accor Arena, onde ocorre o Champions Stage. Na estreia, vitória muito convincente sobre a Monte nas quartas de final, seguida de mais um êxito surpreendente sobre a Heroic, uma das favoritas ao título, por 2–1. Assim, uma equipe fora do Top 20 do ranking da HLTV chegou à final do Major com total condição de fazer história.

2 de 3 GamerLegion chegou ao Major fora do Top 20 do ranking da HLTV e poderá se tornar a melhor equipe do mundo neste domingo (21) — Foto: Divulgação/BLAST.tv GamerLegion chegou ao Major fora do Top 20 do ranking da HLTV e poderá se tornar a melhor equipe do mundo neste domingo (21) — Foto: Divulgação/BLAST.tv

Team Vitality

A Accor Arena neste domingo (21) contará com apoio quase que absoluto para uma equipe, a Team Vitality. A razão é simples: a organização é francesa e conta com dois jogadores que nasceram no país, Dan "apEX" Madesclaire e o astro Mathieu "ZywOo" Herbaut. Diferentemente da GamerLegion, a Vitality iniciou sua campanha no Legends Stage devido ao seu ótimo resultado no torneio RMR na região europeia. Mesmo sem a presença da torcida na segunda fase do Major, a Vitality se mostrou confortável jogando em casa e alcançou três vitórias em três séries, garantindo a classificação para a Accor Arena sem maiores dificuldades.

No Champions Stage e com praticamente toda a arena a apoiando, a Vitality saiu vitoriosa contra a Into The Breach nas quartas de final e contra a Apeks na semifinal. Vale destacar ainda que o esquadrão não perdeu nenhum mapa desde o começo de sua campanha no Major. Seu ótimo momento, somado ao apoio massivo dos franceses na arena, a coloca como ampla favorita ao título do último Major de CS:GO.

3 de 3 Francês Apex comemora com a torcida na Accor Arena, em Paris. Cena pode se repetir em caso de título da Vitality neste domingo (21) — Foto: Divulgação/BLAST.tv Francês Apex comemora com a torcida na Accor Arena, em Paris. Cena pode se repetir em caso de título da Vitality neste domingo (21) — Foto: Divulgação/BLAST.tv