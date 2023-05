Curtiu Zelda: Tears of the Kingdom? Veja 8 jogos que você também vai gostar

Se você curtiu Zelda: Tears of the Kingdom e está em busca de mais aventuras emocionantes, há muitos outros jogos que também valem a pena conferir. Tunic , Immortals Fenyx Rising e Genshin Impact são games que contam com encantadoras jornadas por terras mágicas e desafiantes explorações em mundo aberto. Além disso, esses títulos prometem cativar os jogadores com suas histórias emocionantes e gameplay focada na liberdade e resolução de puzzles. A seguir, confira uma lista com títulos que devem agradar os fãs da aventura de Link.

1. Tchia (PS5, PS4, PC)

Tchia é uma aventura em mundo aberto baseado na cultura da Nova Caledônia. No game, os jogadores controlam a jovem Tchia em sua jornada para resgatar seu pai das garras do deus maligno Meavora. A protagonista pode viajar pela ilha escalando montanhas, planando com um pedaço de tecido e controlando mais de 30 animais e objetos inanimados por meio da habilidade Soul Jumping. O jogo pode ser jogado no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC.

Kena: Bridge of Spirits conta a história de Kena, uma jovem guia de espíritos. Sua missão é salvar um vilarejo amaldiçoado e restaurar o equilíbrio da natureza. Para isso, ela precisa reunir os adoráveis ​​"Rots" e desvendar os traumas dos espíritos para ajudá-los a seguir em frente. Com belos visuais que lembram filmes de animação, o título da Ember Lab oferece combates dinâmicos desafios de quebra-cabeças. O game está disponível para PS5, PS4 e PC.

3. Tunic (PS5, PS4, XBSX/S, XB, SW, PC e Mac)

Tunic é um encantador jogo de aventura isométrico que se inspira na saga Zelda, sobretudo nos mais clássicos, como A Link to the Past. O jogador assume o controle de uma pequena raposa com espada e escudo, que adentra um ambiente hostil com batalhas contra chefes e puzzles para progredir. O game também combina um estilo visual colorido e cativante com uma narrativa sombria e triste, resultando em uma experiência única e envolvente. Tunic está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac.

4. Immortals Fenyx Rising (PS5, PS4, XBSX/S, XB, SW, PC)

Immortals Fenyx Rising, da Ubisoft, é comparado a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e sua sequência porseu vasto mapa e sistema de exploração. Nele, você controla Fenyx, um semideus grego que deve salvar os deuses e seu lar da maldição de Tifão. Além disso, o personagem deve enfrentar diversas feras mitológicas como ciclopes, harpias e hecatônquiros. Com elementos de ação, RPG e aventura, o game permite personalizar o protagonista, que pode ser um semideus ou semideusa. PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC.

5. Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (SW, Mac, iOS)

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm trouxe modificações que o fizeram ser muito semelhante a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Em relação a seu antecessor, o título oferece uma nova visão 3D em terceira pessoa e estética bem parecida com a franquia da Nintendo. Ambientado em um região chamada Gaia, o jogo segue a jornada de um jovem cavaleiro que enfrenta o bruxo Mesmeroth e seu Exército Sombrio. Assim, os players devem lutar, resolver quebra-cabeças em um vasto cenário cheio de missões principais e opcionais. O game está disponível para Nintendo Switch, Mac e iPhone (iOS).

6. Sable (PS5, PS4, XBSX/S, XB, PC)

Sable segue a protagonista em um rito de passagem chamado de Avoo. É possível seguir desertos, paisagens e ruínas, descobrindo locais, segredos e itens colecionáveis, além de interagir com outros nômades. O foco é na exploração, com a possibilidade de personalizar pertences e escalar monumentos em busca de mistérios. A jornada é relaxante e bela, incentivando a criatividade na travessia dos cenários. Sable pode ser jogado no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

7. Genshin Impact (PS5, PS4, XBSX/S, PC, And, iOS)

Genshin Impact, game desenvolvido pela Mihoyo, oferece uma experiência imersiva de combate e resolução de enigmas. Os jogadores controlam o "Viajante" em sua busca pelo irmão desaparecido em Teyvat, um reino desconhecido. A ambientação lembra muito as terras de Hyrule, terra de Link e Zelda, com a diferença apenas no visual um pouco mais oriental do game. Vale destacar que o título conta com um sistema de gacha para adquirir personagens aleatoriamente, além de um modo multiplayer coop jogar com mais três amigos. Genshin Impact está disponível para PS5, PS4, PC, Android e iPhone (iOS) .

8. Death’s Door (PS5, PS4, XBSX/S, XB, SW, PC)

Death's Door é um envolvente jogo de ação com elementos de rogue-like e RPG com perspectiva isométrica, semelhante a Hades. Os players assumem o papel de um Corvo ceifador, em uma jornada por um vibrante mundo em busca de uma alma específica. O jogador precisa passar por diversas arenas cheias de inimigos e épicas batalhas contra chefes, com uma progressão gratificante para fortalecer o personagem ao longo da história. O jogo foi lançado para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.