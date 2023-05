Darkest Dungeon 2: veja história, gameplay e requisitos do RPG roguelike

Darkest Dungeon 2 é a sequência do aclamado RPG roguelike desenvolvido e lançado pela Red Hook Studios em 2015. O jogo mantém sua clássica gameplay baseada em batalhas de turnos, mas agora traz novas mecânicas e um visual aprimorado. O game conta com gráficos 3D bem sombrios e imersivos, tanto de seus personagens quanto de seu universo. Atualmente, o game está disponível apenas para download no PC, nas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 107,99. Confira a seguir mais detalhes sobre o título, como história, gameplay e requisitos para rodar no computador.

1 de 2 Darkest Dungeon 2 é a sequencia do famoso RPG roguelike baseado em turnos — Foto: Reprodução/Steam Darkest Dungeon 2 é a sequencia do famoso RPG roguelike baseado em turnos — Foto: Reprodução/Steam

👉 Quais são as melhores classes de personagem para jogos RPG? Opine no Fórum do TechTudo

História

Darkest Dungeon 2 se passa no mesmo universo sombrio do seu antecessor. Nele, os jogadores embarcam em uma jornada desafiadora para evitar o apocalipse em um mundo em ruínas. Após ser convocado por um antigo amigo conhecido como "The Academic", você assume o papel de líder e deve montar um grupo de heróis corajosos para enfrentar o mal que reside no topo da montanha.

Porém, para isso será necessário explorar cinco regiões decadentes, desde a Periferia em chamas até a contaminação do Cheirume. O caminho está repleto de desafios e inimigos formidáveis, exigindo que você tome decisões difíceis e administre cuidadosamente os recursos limitados disponíveis.

2 de 2 Darkest Dungeon 2 se passa no mesmo universo sombrio do primeiro jogo — Foto: Reprodução/Steam Darkest Dungeon 2 se passa no mesmo universo sombrio do primeiro jogo — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

Darkest Dungeon II retorna com o combate 4v4 baseado em turnos de uma forma melhor e mais refinada, sendo uma marca registada do primeiro jogo. Inicialmente, você tem apenas quatro heróis à disposição, que devem ser equipados com habilidades e ferramentas antes de iniciar sua aventura. Durante sua jornada, você também deve fortalecer sua carruagem, que serve como base móvel e permite gerenciar e personalizar suas skills, itens e estratégias de luta.

Cada expedição em Darkest Dungeon II é única, podendo variar de 30 minutos até várias horas de gameplay. Os mapas do jogo são gerados proceduralmente, o que proporciona uma experiência diferente a cada jogada. Além disso, a morte dos heróis é permanente, o que significa que, em caso de falha, o jogador precisará recomeçar desde o início e explorar novas combinações de personagens e habilidades.

Uma das principais novidades em relação ao primeiro game é o sistema de afinidade entre os heróis. Durante a viagem, eles podem desenvolver laços ou desavenças entre si, o que afeta suas ações de maneira positiva ou negativa. Por isso, gerir o estresse e a interação entre os personagens é crucial para manter a equipe unida, adicionando uma camada extra de estratégia e imprevisibilidade.

Requisitos mínimos

Darkest Dungeon 2 - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) Processador: AMD Athlon X4 ou Intel Core i5 4460 Intel Core i7 6700k Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Nvidia GTX 950 ou AMD R7 370 N/A Armazenamento: 6 GB de espaço disponível N/A