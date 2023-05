A Dell anunciou, nesta terça-feira (23), o lançamento no Brasil do Alienware Aurora, o primeiro desktop gamer da linha no Brasil. Ele vem equipado com processadores Intel de 13ª geração que variam entre Core i5, i7 e i9, além de placas de vídeo da Nvidia com opções até a RTX 4070 Ti. A torre tem visual elegante e promete fácil acesso para limpeza e eventual troca de componentes. O preço inicial, para a versão mais "básica" , é de R$ 9.999.

O portfólio de notebooks gamer da Dell também recebeu um novo membro. O Alienware m16 chega para substituir o Alienware m15, com tela de 16 polegadas com taxa de até 240 Hz. O laptop chega ao Brasil no dia 6 de junho, mas ainda não teve preço oficial revelado. A seguir, veja mais detalhes dos novos membros da família Alienware no Brasil.

1 de 3 Dell lança Alienware Aurora, primeiro desktop gamer da marca no Brasil — Foto: Divulgação/Dell Dell lança Alienware Aurora, primeiro desktop gamer da marca no Brasil — Foto: Divulgação/Dell

Alienware Aurora

O Alienware Aurora é o primeiro desktop gamer da marca no Brasil. O computador promete desempenho de ponta, graças aos processadores da Intel de 13ª geração e das placas de vídeo recentes da Nvidia. Para a CPU, há opções de Intel Core i7 ou Intel Core i5 da série padrão, ou ainda Intel Core i9 e i7 da série K, que oferece performance ainda superior.

Em relação à placa gráfica, as opções são RTX 3060, RTX 3070 e RTX 4070 Ti. As três são compatíveis com recursos modernos muito valorizados pelos amantes de jogos, como Ray Tracing e DLSS. Fechando o hardware, o Aurora vem com 16 GB ou 32 GB de memória RAM no padrão DDR5, além de armazenamento em SSD de 512 GB ou 1 TB, no padrão PCIe Gen4 x4 NVMe.

Componentes robustos exigem boas soluções de resfriamento. Para o Aurora, a Dell incluiu um sistema de até cinco ventoinhas 120 mm e um sistema líquido opcional com radiador de 240 mm. A parte visual do design também é um ponto que chama bastante a atenção. Há algumas possibilidades de personalização do chassi, incluindo uma opção transparente e versões com mais ou menos pontos de iluminação RGB.

2 de 3 Alienware Aurora pode ter placa de vídeo até RTX 4070 Ti — Foto: Divulgação/Dell Alienware Aurora pode ter placa de vídeo até RTX 4070 Ti — Foto: Divulgação/Dell

De acordo com Leandro Venditti, gerente de produtos gaming da Dell no Brasil, um dos diferenciais do Aurora é a facilidade entregue para o consumidor. A ideia é tirar o computador da caixa e não precisar se preocupar muito com as personalizações, embora elas sejam possíveis no momento da compra e até posteriormente. Há margem para upgrade de memória RAM (até 64 GB), SSD e até mesmo adição de um HD do tipo SATA.

O Dell Alienware Aurora já está disponível para pré-venda, em um kit que acompanha teclado e mouse na versão com placa RTX 3060. O preço é de R$ 9.999. Já nas versões mais caras, com placa RTX 3070 ou 4070 Ti, o combo vem também com um monitor de 25 polegadas e taxa de atualização de 360 Hz. O preço deste kit ainda não foi divulgado.

Dell Alienware m16

A Dell aproveitou a ocasião para lançar o Alienware m16, novo notebook de 16 polegadas que chega para ocupar a posição do m15. Ele também traz um chip Intel de 13ª geração, no caso o Intel Core i9 na versão 13900HX. A memória RAM pode ser de 16 GB ou 32 GB no padrão DDR5, enquanto a placa de vídeo vem em opções de RTX 4070 e RTX 4060.

3 de 3 Dell Alienware m16 vem com Intel Core i9 de 13ª geração — Foto: Divulgação/Dell Dell Alienware m16 vem com Intel Core i9 de 13ª geração — Foto: Divulgação/Dell

A tela de 16 polegadas agora vem em proporção 16:10. Há duas opções de display: uma com taxa de atualização de 165 Hz em painel 100% sRGB e outra com 240 Hz em painel 100% DCI-P3. Ambas têm resolução Quad HD e tempo de resposta de até 3 ms. Há ainda certificação Dolby Vision para imagens HDR e suporte a G-Sync e FreeSync, tecnologias de Nvidia e AMD, respectivamente.